Arias urge excavar entre Santa María del Naranco y Lillo para buscar otros posibles edificios Decenas de vecinos disfrutaron del recorrido guiado. / PIÑA Una charla del profesor de la Universidad y un recital de Xuan Bello cierran el Homenaje al Prerrománico del Naranco ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 23 junio 2018, 02:43

Según las crónicas de la monarquía del Ciclo Historiográfico de Alfonso III, las ilustres piezas arquitectónicas de la ciudad de Oviedo Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo fueron construidas en los ocho años que duró el mandato del rey Ramiro I. Así lo contaba el profesor de la Universidad de Oviedo del departamento de Historia del Arte Lorenzo Arias del Páramo, que, en la tarde de ayer, dio una conferencia en el Centro de Recepción del Prerrománico Asturiano titulada 'El contexto histórico-artístico de los monumentos del Naranco'. El acto inauguró el último día de las 'Jornadas de Homenaje al Prerrománico del Naranco', una actividad impulsada por la Asociación de Vecinos Cultural, Recreativa y Deportiva de Ules y apoyada por la plataforma 'Todos Unidos por el Naranco', que se embebe dentro de la Semana del Naranco, previa a la 'Jira' que se celebrará el 1 de julio.

«La realidad que muestran las crónicas ha de ser tamizada con muchísimo rigor y cuidado», afirmaba el profesor. Esto es debido a que en el siglo IX la historia estaba «enormemente ideologizada» y tiene un fin concreto, «mantener un orden determinado». Por eso los historiadores estudian con cautela estos textos antiguos y no se «precipitan en la interpretación». Es este reposo adoptado ante las fuentes bibliográficas, el que hace que al profesor se le planteen ciertas dudas -«de carácter epistemológico, que diría nuestro querido Gustavo Bueno», bromea- sobre la veracidad de algunos de los datos que se manejan. «Muchos investigadores sospechan que San Miguel de Lillo sería la iglesia palatina correspondiente a la antigua ordenación de la ciudad, si es que pudiéramos llamarla así por su pequeñez, pero yo no creo que esto sea así, ya que la construcción de estos dos monumentos en solo ocho años me parece muy fuerte», comentó. Lorenzo Arias solo puede conjeturar, entonces, y afirmar que pudiera existir otra iglesia palatina o capilla enterrada en los aledaños de estas construcciones, así como toda la urbe perdida y no conocida de este período altomedieval.

Peculiaridades

«Nuestro patrimonio Prerrománico, que no es escaso, no es más que una pizca de lo que queda por descubrir entre Santa María y San Miguel». Arias del Páramo cree que es necesario preparar un plan completo de excavación «muy importante y muy a largo plazo» que «permita desenterrar los secretos que aún no conocemos», la misión vital de todo arqueólogo. Por desgracia, las demandas del historiador y de la comunidad altomedievalista asturiana no se están viendo recompensadas, pues no existe programa alguno gubernamental que plantee estas cuestiones ni que tenga previsto hacerlo en un futuro.

El palacio de Santa María del Naranco, que fue pensado en un comienzo no como iglesia, sino como un 'Aula Regia' en la que se acogiesen los distintos asuntos reales, «presenta una serie de peculiaridades que la hacen especial y distintiva en cuanto a lo que podría esperarse de la arquitectura española del 842. «No conocemos el taller que ideó este monumento, pero lo que sí sabemos es que estaba muy por delante de lo que se había construido hasta ese entonces. No hay otras bóvedas así». La escultórica de Santa María es muy especial, ya que en primer lugar «no es necesaria para la correcta estabilidad del edificio, sino ornamental», y en segundo lugar, «adapta y cristianiza al mundo palatino elementos de otras culturas como la omeya», concluyó.

Una velada poética en el jardín de Santa María del Naranco, con Xuan Bello y Flavio Benito, y una espicha sirvieron de colofón para cerrar las jornadas de homenaje al Prerrománico del Naranco. Hubo también una visita guida al conjunto que forman ambos edificios ramirenses o no.