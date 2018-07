El PP exige al regidor que aclare «esas actuaciones cuestionables» El alcalde saluda a los representantes de sindicatos de la Policía Local, a los que transmitió que había destituido al comisario. / P. LORENZANA Rosón dice que «lo que se espera de un gobierno es coordinación y diligencia, no actuaciones en respuesta a lo que cuentan los periódicos» G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 7 julio 2018, 01:24

A la oposición se la dejaron botando y en el área pequeña. La apelación de Wenceslao López a «las múltiples razones» que le llevaron a destituir al comisario principal, permitió ayer al portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, reclamar que sea el regidor el que aclare en comisión esas «otras muchas actuaciones cuestionables del jefe de la Policía Local». Antuña sostuvo que si esas presuntas irregularidades «provienen del pasado, es de suponer que ya existían ayer» cuando el alcalde dijo que aún no había perdido su confianza, «y si son irregulares y provienen del pasado, deberá también aclarar por qué se le otorgaron competencias en contratación de las que ya no disponía», y recordó que durante el mandato de Agustín Iglesias Caunedo, «a José Manuel López se le apartó de las contrataciones en favor de otros técnicos municipales más cualificados». «Queremos que Wenceslao López nos explique cuándo engañó a los ovetenses: si lo hizo durante los dos días en los que mantuvo que no apartaba de su cargo a este funcionario para defender la presunción de inocencia, o si lo hace ahora y lo cesa ante la evidencia de que los graves hechos que se están investigando corresponden a su mandato», concluyó el popular.

Antuña recordó que el contrato paralizado, «incluido el Plan de Modernización Digital de la Policía Local que el propio Wenceslao López anunció como un proyecto personal en marzo de 2017» fue firmado por el concejal socialista de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, tras una tortuosa tramitación: «Deben aclarar también si no se dieron cuenta hasta ahora de que este pliego, ya suspendido una vez, estaba supuestamente dirigido a una empresa concreta, así como si el concejal de Seguridad Ciudadana no sospechaba nada del tema después de haber viajado a Fuenlabrada para ver el programa de la empresa investigada».

En una línea similar, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, anunció que pedirá aclaraciones en comisión sobre esos «múltiples hechos a los que alude el alcalde como motivo del cese», un cese que, recordó, es una prerrogativa del primer edil.

Las críticas llegaron incluso desde Somos Oviedo. El edil Rubén Rosón celebró la destitución del cargo del comisario como un «primer paso», pero reclamó al alcalde que se pare «solo un momento a reflexionar sobre esta semana. Creemos que lo que se espera de un gobierno es coordinación y diligencia, no actuaciones en respuesta a lo que cuentan los periódicos por la mañana. Frente a la corrupción no sirve la parálisis, como venimos reclamando estos días». Somos volvió a pedir ayer en la junta de gobierno que el Ayuntamiento se persone en la causa y realice una investigación interna.