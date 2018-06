«Existe una absoluta impunidad para los verdugos franquistas» Maximino Candanedo, Laura Díez, Ramón García Piñeiro, Miguel Ríos y Carolina Lasheras. / MARIO ROJAS- El profesor Ramón García Piñeiro recibe del cantante Miguel Ríos el premio Trece Rosas por su contribución a la memoria histórica CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 3 junio 2018, 02:23

La asociación Trece Rosas entregó ayer su galardón anual al historiador y profesor Ramón García Piñeiro por su contribución y trabajo en favor de la recuperación de la memoria histórica y su difusión. Un premio que recogió de manos del cantante y compositor Miguel Ríos.

El profesor de Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Navia agradeció el galardón del que dijo no ser merecedor pero «no voy a llevar la contraria al jurado», ironizó. «Es un verdadero honor, no porque yo haya reunido méritos suficientes para que me concedieran el galardón, sino porque me incorpora a una lista de personas y colectivos que han contribuido de una forma extraordinaria a la dignidad humana», valoró. Desde el guerrillero Cristino García Granda hasta los maestros republicanos o víctimas de campos concentración nazis, o el exjuez de la Audiencia nacional Baltasar Garzón, enumeró.

El profesor y autor de obras como 'Ladreda y la guerrilla en Asturias' o 'Luchadores del ocaso' también hizo mención de las recientes querellas por los delitos de lesa humanidad y torturas presentadas en Asturias contra el inspector de la policía franquista Pascual Honrado de la Fuente por parte del exsecretario general del Partido Comunistas Gerardo Iglesias, y otros dos represaliados más a finales de los sesenta. «Es una anomalía histórica y una infamia porque algo se ha hecho mal en España desde la muerte de Franco, que fue el 20 de noviembre de 1975, hasta hoy para que todavía nos encontremos en situaciones de este tipo y además con la certeza de que en España, aunque no se haya reconocido explícitamente, ha habido una ley de punto final que ha establecido una absoluta impunidad para los verdugos», sostuvo el galardonado.

De memoria histórica también habló Miguel Ríos. El rockero por excelencia incidió en la importancia de no olvidar la historia y alabó la labor desarrollada por Trece Rosas en esta «pelea». Lamentó «que alguien te provoque un alzheimer porque quiere, porque no te permite buscar a tus seres queridos cuando tú tienes consciencia de que alguien está en una cuneta», aseveró el artista en el Auditorio Príncipe Felipe.