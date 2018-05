La exmujer del boxeador Aitor Nieto niega haberle suplantado en las redes La acusada, ayer en el juicio / M. R. «Me están haciendo la vida imposible, él y sus amigos», declara la acusada en una vista oral de un litigio de pareja con varias denuncias cruzadas J. C. A. OVIEDO. Jueves, 10 mayo 2018, 03:31

La exmujer del boxeador ovetense Aitor Nieto, 'El Diamante', se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de revelación de secretos. El deportista le acusa de hacerse pasar por él en su cuenta de Instagram. En el escrito de acusación remitido por Fiscalía también aparecían comentarios en una página de Facebook en la que supuestamente ella le habría suplantado contestando a los aficionados en términos tales como 'vete a felicitar a tu puta madre', cuando el púgil acababa de ganar un combate. Pero la vista oral se circunscribió a la primera red social citada. Concrentamente a una cuenta personal de Instagram del boxeador -red social para compartir fotografías- de la que la acusada ha negado en todo momento haber utilizado de forma ilícita haciéndose pasar por el padre de su hijo tras su separación en julio de 2016.

Sí que admitió, en cambio, para armar su defensa, que ella tenía acceso a una página de Facebook en la que gestionaba las ventas de ropa y 'merchandising' del boxeador.

En las fotografías en litigio supuestamente aparecen 'El Diamante' y su actual pareja. La defensa de la acusada, acargo de la letrada Silvia Martínez, reveló que ya circulaban por internet, en la página de Facebook de esta última, días antes de la denuncia presentada por el boxeador. Se preguntó entonces por «el interés de publicar unas fotos ya conocidas».

Lo que subyace en este proceso es una 'guerra de pareja'. Coinciden en el tiempo la denuncia por revelación de secretos con otra que ella interpuso por maltrato y de la que él quedó absuelto. «Me están haciendo la vida imposible tanto él como sus amigos. Yo no subí esas fotografías, es todo mentira», alegó la acusada.

No tocar el móvil

El boxeador, que declaró a continuación, explicó que no usaba Instagram desde hacía tiempo y que le había dado órdenes expresas a su mujer de que «no tocara mi teléfono móvil». También, que nunca le dio las claves de sus cuentas. El letrado de la acusación, Carlos Hernández, afirmó que a raíz de las publicaciones erráticas en las redes sociales del púgil, este fue alertado por sus allegados. «No tuve ninguna duda a la hora de poner la denuncia de que era ella», indicó Nieto, quien aseguró, asimismo, que la pérdida de reputación entre sus seguidores le produjo un perjuicio económico y un descenso en la venta de entradas en las veladas.

También declaró el policía que efectuó las diligencias de investigación cuando se interpuso la denuncia. Al verificar las conexiones a la cuenta de Instagram de Neito, aparecen cinco direcciones de internet de dos empresas diferentes. El 'router' que compartía la pareja estaba a nombre de la acusada y la línea contratada pertenecía a una de esas compañías. Sin embargo, en esa fecha estaban separados y ella, de este particular, resaltó que también «denuncié el robo del 'router'».

De los comentarios en Facebook en los que supuestamente la mujer insultaba a los fans de Nieto, pese a que fueron motivo de discusión en sala, no entraban en lo hechos en litigio. Se remontan a 2015, no a 2016. «¿Por qué no lo denunció entonces?», se le preguntó. «Soy deportista, no puedo estar cada dos días yendo al juzgado, este viernes me juego un campeonato deEspaña», contestó. El juicio quedó visto para sentencia. La Fiscalía pide para la acusada 21 meses de cárcel por un delito de revelación de secretos y 6.000 euros de indemnización y la acusación particular elevó a tres años la petición de cárcel.