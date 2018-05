Fallece el empresario hostelero Marcelino Álvarez Marcelino Álvarez Fernández. / E. C. El popular hostelero regentó varios locales en la ciudad y dejó huella con 'Marcelino, pan y vino', pionero de la Ruta de los Vinos DIEGO MEDRANO OVIEDO. Domingo, 13 mayo 2018, 02:25

Se fue (infarto fulminante) uno de los grandes hosteleros de Oviedo: Marcelino Álvarez Fernández (del histórico 'Marcelino, pan y vino', los últimos años frente a Cortefiel, en la ubicación actual de otro grande, 'El Nalón'). Todos recordamos a Marcelino: grande, gordo, inmenso, con su risa de bucanero o capitán de barco, con una capacidad de trabajo desbordante, amigo de la buena mesa y el mejor yantar, profesor de energía de sí mismo, con su cubata y un par de los mejores pinchos a media mañana. La alegría pura del trabajo y el dejarse llevar por los placeres, sin más ruido ni glosa. Aquel cuadro o poster de la película 'Marcelino, pan y vino' (Ladislado Vajda, 1954; el niño Pablito Calvo ofrece su rebanada de hogaza en una sonrisa de luz y bombachos) presidiendo un comedor abarrotado, costumbrista, único, salido tal vez de 'La Colmena' de Cela o Mesonero Romanos.

Empezó en la calle Santa Clara (lo que hoy es el mesón de igual nombre). En 1976, puso el primer local en la calle Manuel Pedregal, junto a su mujer, hoy Ruta de los Vinos (pionero en dinamizar la zona). En 1990 pasa a lo ya dicho, la calle Campoamor, hasta el 2007. Fue el primero en instaurar el concepto de 'menú especial', aparte del célebre 'menú del día', conocido en toda la geografía astur por sus cachopos, escalopines, tortillas y un amplio etcétera. Nunca dejó de trabajar, no entendía de fiestas. Su padre, Ramón, le enseñó el oficio y echó una mano en los primeros locales. Para Marcelino lo fundamental -muchas veces lo repitió- era el obrero en la mesa. Daba voces, trataba a todo el mundo de cualquier manera, y la gente salía dándole las gracias y dejándole propina. Sentaba a desconocidos a comer en la misa mesa, por no haber más sitio, se hacían amigos y uno quería invitar al otro después de la faena. Al famoso ocasional, casi no le hacía caso, y era él el que tenía que subir las escaleras de la oratoria para hacerse amigo o contertulio de Marcelino.

Claretes co n gaseosa

Tomé mis claretes con gaseosa frente a Cortefiel, y paré mucho por Silla del Rey, el último local que tuvo. Marcelino Álvarez, su hijo, es un referente en la música rock de la ciudad, generoso hasta la bancarrota y hoy encargado de 'Al fondo y pa'dentro' (plaza Miñor). Marcelino Padre era leído, pero amante de lo sencillo, la buena mesa y la prosa sin oscuridades, la broma sin segundas intenciones y la buena gente. Se va un ciclón: gigante hecho a sí mismo, a quien nadie le regaló nada y amó a Oviedo sin más prosodia que esa de ser uno más y echar el hombre en lo que se pueda. La pura tronera del Olimpo: risa de Cronos y energía de Júpiter desde el andamio inmortal e imperecedero de sí mismo. Desde ese cielo, ahora mismo, anda dándole voces a algún despistado que no le deja pasar con la bandeja enorme de filetes con patatas para la mesa del fondo, que lleva tiempo esperando y no es plan, coño, de tener a la gente así. Hasta siempre, camarada. Un abrazo muy fuerte para su señora y los tres hijos: Ana, Rocío y Marce.