El falso agente que robaba en viviendas de Oviedo usaba una emisora de la Policía Local El joven detenido contaba con piezas del uniforme y un equipo de transmisiones completo de los que utilizan en el servicio municipal GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 21 junio 2018, 04:04

La Jefatura Superior de Policía informó, el pasado día 11, de la detención de un joven de 31 años de edad que, haciéndose pasar por un agente de la Policía Local, habría cometido «numerosos hechos delictivos» en los últimos años. El caso no está cerrado. En un comunicado, describía la dificultad de las averiguaciones que tuvieron que llevar a cabo los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos para esclarecer los robos, pero celebraba que, «tras una ardua investigación», lograron descubrir al «policía 'ful' (falso)». Correcto, pero también 'full', de 'full equipe' porque el falso agente empleaba una dotación casi completa de material de la Policía Local para su disfraz, según confirmaron a este diario varios funcionarios del servicio municipal. Incluido, uno de los equipos de comunicaciones, una de las emisoras que utilizan los funcionarios municipales y sintonizada en la banda en la que opera la propia Policía Local.

Pero no solo. La Policía Nacional informó con motivo de su detención que al sospechoso se le encontraron «todo tipo de material policial: uniforme oficial, equipo de transmisiones, grilletes, documentación, una pistola falsa y hasta un aparato para lanzar destellos». Se trata de piezas no simuladas o falsificadas, sino salidas del propio servicio municipal, aunque no todas actuales. Así, el modelo de pantalón, una de las gorras o las esposas no se corresponden con las que ha adquirido el Ayuntamiento para sus agentes en los últimos años, sino que pertenecerían, según las fuentes consultadas, a lotes comprados para el servicio hace más de tres años. No es el caso de otras de las piezas de uniforme que empleaba el falso agente. Varios funcionarios del servicio destacan que la parte superior se corresponde con las prendas que ahora forman la uniformidad de los agentes locales, incluida la pieza bordada con el NIP (Número de Identificación Policial). El cómo llegaron a manos del presunto delincuente es lo que nadie se atreve a confirmar. Tampoco lo aclaró ayer la Policía Nacional, que se limitó a señalar que «la investigación sigue abierta y no procede». En términos parecidos se pronunció el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, que se remitió «al resultado de las investigaciones abiertas al respecto». Abiertas y «avanzadas», según confía uno de los policías locales que han participado en las diligencias de investigación.

Robos

El detenido es un joven de 31 años con antecedentes. Según los investigadores valiéndose del material de la Policía Local se hacía pasar por uno de sus agentes, se paseaba «por el centro de la ciudad» y acudía a los domicilios donde se identificaba como agente. De este modo, se ganaba la confianza de sus víctimas para que le diesen información y con «astucia» se hacía con las llaves de sus casas y locales sin que se dieran cuenta. Luego, cuando estos quedaban vacíos, entraba a robar «con total impunidad, sin dejar ningún rastro». La Policía Nacional le atribuye numerosos delitos cometidos en los últimos tres años.