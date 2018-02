La familia del bombero fallecido en el incendio de Uría lleva a juicio al Ayuntamiento de Oviedo Vecinos contemplan las llamas del incendio de Uría, 58. / M. ROJAS La vista se celebrará el próximo 9 de marzo después de que las partes no llegasen a un acuerdo en el acto previo de conciliación GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Sábado, 17 febrero 2018, 03:45

La familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido durante las tareas de extinción del incendio de Uría, 58 en abril de 2016, reclama judicialmente la responsabilidad del Ayuntamiento en la muerte del funcionario en acto de servicio. La vista se celebrará en el Juzgado de lo Social Número 2 de los de Oviedo el próximo 9 de marzo, después de que las dos partes no llegaran a un acuerdo económico en el acto previo de conciliación.

El letrado de la familia, Francisco Pérez Platas, explicó ayer que sus representados desistieron de la vía administrativa -donde siguen planteadas decenas de reclamaciones por los daños del incendio- al entender que, en el caso del fallecimiento de Eloy Palacio, se trataba de un accidente laboral atribuible a la deficiente gestión municipal tanto durante las tareas de extinción como en la prevención de incendios. «No estamos de acuerdo con que la muerte de Eloy fuese consecuencia de una imprudencia, sino que se debió a una falta de dirección y coordinación durante las tareas de extinción entre otras causas», sostuvo Pérez Platas.

Esa conclusión, que la muerte se debió a una imprudencia de Palacio y de su compañero, Juan Carlos Fernández, 'Cuni', que apenas resultó con heridas leves tras desplomarse la cornisa del edificio en la que ambos trabajaban, es la que cerró la vía Penal en la Audiencia el pasado mes de julio. El fallo, que confirmó los de instrucción, reprochaba a los recurrentes no haber entendido aquellos: «El objeto de la causa no ha sido un incendio en abstracto; el hipotético déficit en el suministro de los hidrantes o en la solidez de las estructuras antes del fatal evento, no guardan relación de causa a efecto con los lamentables resultados personales», censuraron los magistrados. Pero que no haya responsabilidad Penal, de cárcel, no quiere decir que no la haya en lo Civil, económica. El Ayuntamiento y la representación legal de la familia acudieron al acto de conciliación sin que se llegase a un acuerdo.

El pleito no será sencillo. El informe de la Policía Científica por el que no esperó la instructora para cerrar la causa señalaba varias deficiencias durante las tareas de extinción, desde la falta de agua y bocas de incendio, hasta que no hubo una «supervisión adecuada» del operativo, permitiendo a los bomberos, incluidas las víctimas y el entonces jefe del servicio subirse a la estructura del inmueble varias veces, o también que se valoró «erróneamente que el peligro existente en el lugar».

Fatiga

También apuntaba que tanto Eloy Palacio como su compañero Juan Carlos Fernández estaban tan agotados después de horas sin relevo que no pensaban. Una causa probable de que «asumieran un riesgo completamente innecesario» y bajasen a la cornisa del edificio que se desplomó arrastrándolos, cuando «debieron limitarse únicamente a evitar la propagación del fuego».

Los dos bomberos cayeron arrastrados por la cornisa del edificio cuando la estructura de este se desplomó después de horas de una frustrante lucha contra el fuego que devoró el inmueble. Sin agua, los camiones tuvieron que ir a cargar a Rubín, pedir refuerzos a La Morgal y hasta se barajó descargar sobre las llamas desde un helicóptero. La Audiencia, sin embargo, señala que «no cabe confundir lo fundamental con aspectos puramente accesorios», como «el tiempo que permanecieron los accidentados trabajando en el lugar que se reveló de gran riesgo, pues fueron aquellos quienes no regresaron inmediatamente a la cesta izada por el brazo articulado». «Si se encontraban fatigados este factor pudo contribuir a su propia decisión errónea, pero no genera responsabilidad penal». ¿Y civil?.