Las farolas de Oviedo, entre el señorío y el ahorro Una de las farolas del tipo que será sustituido. / PABLO LORENZANA Vecinos de Oviedo opinan acerca del cambio de las luminarias y farolas J.C.A. Lunes, 23 abril 2018, 09:40

Dos polémicas con las farolas. Una más que la otra, cierto es, recorren las calles y bares de la ciudad. Primero fue la intención de la Concejalía de Servicios Básicos de sustituir cuatrocientas de las famosas luminarias isabelinas modelo Bailén, las de cinco brazos, por otras más nuevas y menos peligrosas para el transeunte. «Están podres», llegó a decir el alcalde para justificar la sustitución más allá del criterio estético.

Hay a quien le sentó mal. Como a Alfredo López, un vecino que defiende a capa y espada la seña de identidad de una ciudad señorial como Oviedo. «Me gustan las farolas, de cinco brazos mejor que de tres». El resto de los encuestados, tendrán otra opinión y, además, subrayarán la importancia de cambiar, aparte del modelo, las luminarias.

Porque esta semana que vence los lectores encontraron en estas páginas la información referente a que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía (IDAE), del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, concederá al Ayuntamiento un préstamo de cuatro millones de euros para sustituir 6.868 fanales con lámparas de vapor de sodio por nuevas luminarias led.

Se estima que el Ayuntamiento, pese a endeududarse, ahorrará 825.000 euros. El cambio a esta tecnología supondrá un ahorro, además, del 78% en el consumo energético. Pasando de 4.438 megavatios/hora anuales a 967,2. La reducción del gasto de energía significará que la ciudad dejará de emitir 937 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año y, además, el Ayuntamiento se ahorrará, a los precios actuales de la luz, 511.811 euros al año, 5,1 millones en los diez de vigencia del préstamo.

Eso gusta. Alejandro Serrano mezcla los dos temas. «Las farolas, si están mal, las tienen que cambiar. En estas cosas la administración no suele prever y hasta que no pasa una desgracia no las cambian», afirma. Preguntado por la actualización al LED, también lo tiene claro: «Va a suponer un ahorro y es una bombilla ecológica». Soraya Pena lleva poco tiempo en Oviedo y las farolas fueron una de las cosas que más le llamaron la atención. «Si gastan mucho que las cambien, tenemos que tratar de ahorar energía», añade.

A Toño Velasco y Kiko Urrusti nos los encontramos departiendo en una terraza. «Es algo que se ha hecho en las casas, cambiar las bombillas por LED, qué minimo que hacerlo en la ciudad», cuenta el primero. El segundo, tira por el hierro forjado: «Si se caen hay que cambiarlas. Pero no entiendo por qué no les cambian también el pie. Según creo van a dejar el mismo».