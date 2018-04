«Los macroproyectos de este gobierno son bombas de humo»

Los caminos de la política son variopintos. Se puede llegar de muchas maneras. Desde los movimientos sociales, desde los semilleros de los partidos o, por ejemplo, desde el conocimiento del sentir de buena parte de la ciudad. A Fernando Fernández-Ladreda le ocurre esto último, tras más de tres décadas impartiendo clases a miles de estudiantes que han pasado por la academia Asís. O tras haber sido presidente del Real Club de Tenis. Cuando dirigía la federación nacional le llegó la invitación de Agustín Iglesias Caunedo para ser el número dos en la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones. Dijo que sí. Sobre el futuro del PP ovetense, sin embargo, devuelve la bola. Con revés cortado. A dos manos: «Ninguno de mis compañeros habla de nombres».

-¿Es más gratificante el tenis o la política?

-El tenis. No tiene ni punto de comparación. Pero tampoco es que reniege de la política. Estoy encantado. Es una experiencia realmente importante y creo hay que vivirla. Me gusta la política municipal.

-En una federación, por dentro, también se hace política.

-Las federaciones dependen de organismos políticos como el CSD y el Ministerio de Educación. Lógicamente hay mucha política. Las territoriales todas tienen sus juntas directivas y cada una son de su padre y de su madre. Es muy dificil de gestionar porque siempre hay mucho interés de cada federación. Sí, hay un parte política importante.

-Desde su experiencia, ¿cómo ve el estado del deporte en Oviedo?

-Creo que habría que dar mas apoyo al deporte base. En el caso de Oviedo, las ayudas los clubes modestos llegan tarde, pero te puedo hablar de tenis que es lo que conozco. Repaso los cuadros de los torneos infantiles y tenemos muchísimas carencias. Bajan las licencias y puede haber problemas en un futuro, deberíamos crear más apoyos. No solo en Oviedo sino en Asturias.

-¿El Asturcón como ciudad del tenis solucionaría esos problemas?

-Le estás preguntando a un enamorado del tenis, todo lo que se pueda hacer por el tenis me encanta. Pero creo que ahí ya hay un proyecto.

-Usted fue número dos de la lista electoral del PP, ¿qué les faltó para gobernar?

-Un concejal. 2.000 votos. Podríamos haber gobernado con el apoyo de Ciudadanos. Y lo que nos faltó fue un acuerdo de última hora, a tres bandas y yo creo que contra natura. Lo llevamos sufriendo tres años. Es lo que hay, ponte tú para quitarme yo, y las cosas, tal y como están sucediendo, no creo que se correspondan con la realidad. La imagen de que entre los tres partidos de gobierno se entienden no es la realidad. No tienen una relación fluida y eso redunda en la ciudad. En retrasos, la no ejecución de presupuestos, paralización de proyectos...

-Tuvieron que aprender a hacer oposición a la carrera.

-Evidentemente hay que hacer oposición y lo estamos haciendo. A cualquier miembro de mi partido que le preguntes te dirá que es digna y coherente. Si le preguntas al gobierno, te dirá que no vale para nada. El señor Rosón dice que ni trabajamos, que no hacemos nada. Eso es una opinión y las palabras dichas así intentan generar esa sensación en la gente. Y le digo que hacer oposición se hace en la medida en la que se puede. Propones algo, votas, 14 contra 13 y fuera.

-No hay voluntad de acuerdo.

-No la hay. Entre 2017 y 2018 presenté 30 mociones en comisión y me han aceptado tres.

-Ha sido muy beligerante con la manera de aplicar la ley de Memoria Histórica y el cambio de nombres de las calles.

-Hay una ley y hay que aplicarla. Yo creo en la pluralidad y la comisión que se eligió no fue plural. Los componentes eran todos del mismo sesgo político. Los grupos de la oposición no fuimos invitados. Eso no es plural. En esa comisión, además, personas de relevancia dicen que hay calles que no hay que cambiar. Pero se cambian, porque tocamos de oído.

-A usted le toca de cerca.

-Un miembro de la comisión preguntó por mi abuelo: '¿Ese señor no fue militar?'. Estaban preguntando allí. Infórmate antes. La profesora Carmen García se opuso en la comisión y así lo dijo en algun acto. No entendía que se retirara la calle a mi abuelo. Esa falta de rigor viene de la no pluralidad. Además, creo que incurrir en el gasto del cambio de placas cuando se está pendiente de una resolución judicial es una irresponsabilidad.

-Usted dio una rueda prensa acusando a Somos de manipular a los vecinos de Priorio acerca de la planta de asfalto, ¿lo sigue manteniendo?

-Cierta parte del gobierno estaba haciendo uso político de los vecinos cuando se había pactado entre todos los grupos municipales no hacer un uso político. Lo sigo manteniendo.

-El Principado ha rechazado los recursos de reposición, ¿la postura del PP ha cambiado?

-El grupo municipal, igual que se expresó en el Pleno, va a seguir manteniendo el apoyo a los vecinos de Priorio. No hemos cambiado de actitud. Pero le avanzo que en el siguiente Pleno preguntaré al resto de grupos si alguno ha cambido su posición.

-¿Apunta a alguien?

-No acuso a nadie. Voy a preguntar porque me interesa saberlo.

-La ciudad tiene varios proyectos en marcha. Infraestructuras ha anunciado esta semana que colaborará con el bulevar de Santullano, ¿qué le parece?

-El bulevar, bajo los gobiernos del PP tenía unos proyectos. Hasta ahora lo único que se ha hecho es poner una placa y algunas fiestas, a las que yo acudí, en las que se jugaba al cascayu. Es muy complejo. Aparcamientos sí; aparcamientos no. He leído que los redactores del proyecto ven muy problemático ejecutarlo sin financiación privada. Además, está ligado a lo que ocurra con la fábrica de armas. No creo que en lo poco que les queda de mandato puedan hacerlo.

-El Campo San Francisco es otra cuenta pendiente.

-Hay mucha bomba de humo. Macroproyectos que quedan en nada porque nada se ha hecho en el Campo San Francisco. Necesita una actuación. Se presenta un proyecto, pero también hay que ver el plan de Movilidad. Estamos perdiendo el tiempo y el deterioro del pulmón de la ciudad es evidente.

-¿Qué se podría hacer en el corto plazo?

-Leía días atrás a un insigne ovetense, Adolfo Casaprima, acerca del proyecto que él tenía. La Chucha, arreglar zonas verdes y caminos, señalizarlos, arreglar el mosaico del paseo de Los Álamos. Todo lo que ocurra alrededor, quitar carriles, es complementario, pero el Campo se nos muere.

-¿Qué le parece la gestión de la norma de las terrazas?

-No conozco mucho la gestión. Lo que si encuentro es que la rigidez en la aplicación de la norma lleva a situaciones de injusticia. A alguien por dos centímetros no le permiten poner una terraza.

-Hay quien le coloca carrera electoral.

-Si me permites, me río. Soy un concejal de a pie del Partido Popular. Las decisiones le tocan a la dirección nacional, regional y local. Soy Fernando Fernández-Ladreda, un simple concejal del Ayuntamiento de Oviedo. Además estoy fastidiado de la espalda y no puedo correr.

-¿Qué le parece la decisión de Caunedo de renunciar a la candidatura?

-Es una decisión personal de Agustín y le apoyo en todo lo que haga.

-¿Se habla de nombres?

-No, nunca he escuchado a ningún compañero hablar de nombres. Además es una cosa que no toca.