El Festival de Verano ofrece nueve obras de teatro en la calle y visitas al Campoamor La oposición critica la tardanza para aprobar la programación y la celebración de la hoguera de San Juan en la plaza de la Catedral D. LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 19 junio 2018, 00:56

Ovetenses y turistas podrán disfrutar este verano, entre el 5 y el 26 de julio, de nueve obras de teatro en los espacios públicos. Así lo aprobó ayer, con un gasto de 41.800 euros, de los que 26.000 irán destinados a los contratos artísticos, la comisión delegada de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

El primer grupo en actuar será el laboratorio de creación escénica Espacio Espiral, con el microespectáculo experimental 'Las voces del Apocalipsis'. Cierra el ciclo 'Espera', de la compañía de circo Eia, que involucra al espectador y gira en torno al paso del tiempo. Por el medio hay propuestas de todo tipo, desde el 'Bodorrio' de Higiénico Papel Teatro hasta el asturiano 'Ye orbayu' del grupo Vasques, pasando por clásicos como el 'Lázaro de Tormes' de Carlos Alba.

La programación se enmarca en la segunda edición del Festival de Verano de Artes Escénicas en la calle, una iniciativa surgida el año pasado para dar vida a la ciudad en la tradicionalmente sosa época estival y también para dar vida a los barrios y no solo al centro. Con la vista puesta en los visitantes retornarán las exitosas visitas teatralizadas al Campoamor a lo largo de los meses de julio y agosto y el asimismo bien acogido cine en la calle. Se proyectarán treinta películas por toda la ciudad.

La reunión de ayer también dio el visto bueno definitivo a la hoguera de San Juan, que irá acompañada por Mercáu Astur y Teatro Margen, este sábado. También se aprobó, para el viernes a las 20 horas en el Auditorio, el concierto del Día Europeo de la Música que ejecutarán la Banda municipal y la OSPA.

Enseguida llegaron censuras a la gestión del concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos. «No vemos mucha previsión en la organización de la actividad cultural, que llevamos denunciando todo el año», declaró la concejala del PP María Ablanedo. Aseveró que a estas alturas todos los grandes teatros han anunciado ya su programación y, por la falta de organización previa, «Oviedo no entra en el turismo cultural».

El portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, fue más allá y aseveró que «este gobierno está destruyendo el prestigio cultural de Oviedo. Boicotea la marca como destino cultural». «No es de recibo que conciertos que llevan preparándose desde hace meses, como el del Día Europeo de la Música, se pongan a la venta cuatro días antes» añadió.

A juicio de Pacho, esta lentitud obedece también a que se está «sobrecargando a la FMC con las tareas que desempeñaba la SOF, la calidad se está resintiendo». Ablanedo también reclamó que «se separe la gestión de Festejos y de Cultura».

La oposición también coincidió en rechazar que el fuego de la noche San Juan una vez más arda en la plaza de la Catedral, pues entiende que la salvaguardia del patrimonio es prioritaria. «¿A alguien se le ocurriría organizar la hoguera al lado de Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo?», se preguntó retóricamente Pacho.

Luego, cada uno reivindicó lo suyo. La concejala del PP lamentó que «por tercer año consecutivo no van a salir las subvenciones a las asociaciones culturales pequeñas. Está claro que no es cuestión de presupuestos, no hay voluntad política». Por su parte, el portavoz de Ciudadanos censuró que, con su viaje a Nueva Orleans para traer un grupo de allí al Día de América en Asturias, 'Rivi' está «ya asumiendo que el desfile, que es una cuestión propia de la SOF, no lo va a poder hacer. Así no está dando un duro por ella, la está amortizando».