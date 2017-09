«En las fiestas hubo lleno en los hoteles» Asistentes a la misa celebrada en la iglesia de El Cristo de las Cadenas. / MARIO ROJAS El gobierno saca pecho de San Mateo y la oposición critica el modelo de gestión ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 25 septiembre 2017, 01:43

San Mateo ha llegado a su fin. Tras diez días de fiesta el escenario de la plaza de la Catedral bajó el telón y los chiringuitos dejaron de servir los típicos bocadillos y mojitos. Pero antes del fin de fiesta, los cinco grupos municipales hicieron balance y, claro, cada uno cuenta la feria como le fue en ella. El equipo de gobierno aprovechó la romería de El Cristo en el parque del Truébano para ensalzar los datos cosechados por el sector turístico durante las diez jornadas festivas: «Los hoteles han estado llenos y la gente abarrotó los bares», destacó el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos.

'Rivi' cedió la palabra a Rubén Rosón. Es el concejal responsable del área de Turismo y no quiso quitarle protagonismo. El edil no desaprovechó la oportunidad y comentó que con San Mateo, «se estira el verano». «La ocupación en los hoteles ha sido prácticamente» del cien por cien y esto hace que «lleguemos a octubre, el mes de los Premios Princesa y del reinicio de los congresos», con buenos datos.

Sin embargo, el Partido Popular discrepa. Antes de la celebración de la tradicional misa en El Cristo de las Cadenas, Agustín Iglesias Caunedo pidió cambiar el modelo festivo para que las «pernoctaciones aumenten». «Hay que elevar la calidad de los conciertos» para que durante la segunda quincena de septiembre los ciudadanos «de fuera de Asturias decidan viajar a Oviedo».

Insistió, también, en que el modelo de gestión de los chiringuitos debe modificarse, ya que «las asociaciones políticas están utilizando los festejos para financiar a sus partidos». A pesar de que el portavoz popular no dio nombres, entrelíneas se podía leer que se estaba refiriendo a la investigación sobre el Rincón Cubano. Hace un año, los miembros del principal grupo de la oposición presentaron una denuncia en la que hacía constar sus sospechas de que el Partido Comunista se podría beneficiar de la caja que obtenían durante los festejos. Ahora el caso está en manos del Juzgado de Instrucción Número 1 de Llamaquique.

De igual forma, el portavoz del Ciudadanos, Luis Pacho, pidió la instauración de un modelo de festejos «acorde al siglo XXI». Recordó que en las últimas tres décadas no se han introducido cambios y criticó la participación de las chirigotas de Cádiz en el Desfile del Día de América en Asturias. «En nuestra comunidad tenemos mucha cultura de la que aprovecharnos. No podemos traer a Oviedo» a los ganadores del carnaval más famoso de España « porque no pegan ni con cola», señaló minutos antes de la celebración de la eucaristía.

Una romería dividida en dos

El equipo de gobierno y la oposición celebraron el fin de fiestas por separados. Los concejales del PSOE, Somos e Izquierda Unida disfrutaron de la soleada jornada en el parque del Truébano con los integrantes de la Plataforma SOS Viejo Hospital, mientras que los del Partido Popular y Ciudadanos acudieron a la misa. A pesar de que el día estaba lleno de actividades en los antiguos terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el equipo de gobierno se mostró cauto por la investigación abierta por la Policía Nacional ante una posible agresión sexual durante la noche del sábado en El Antiguo.

No obstante, el alcalde aprovechó la ocasión para lanzar una promesa. «Queremos recuperar esta fiesta y diría que año a año se incrementará» para que así esta zona de la ciudad vuelva a tener el esplendor que tenía hace tres años, especificó Wenceslao López para a renglón seguido comentar que «es imprescindible devolver la actividad social y económica que ha decaído».

Por su parte, el miembro de esta plataforma vecinal Naciu González explicó que la jornada estuvo llena de actividades y en el campo de la fiesta hubo: una exhibición de tonada, una masterclass de escanciado de sidra, se repartieron bollinos de chorizo y por la tarde el Grupo Koku la manzana, Skama la rede y Tejedor amenizaron a los presentes. Sin embargo, González no se olvidó que el barrio necesita cuanto antes un centro social. «Si hoy estamos en este parque es gracias a nosotros y ahora estamos luchando para que los mayores tengan un espacio donde pasar los días de lluvia. No pueden estar más tiempo cobijados en las paradas de bus», destacó.