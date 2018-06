La Fiscalía pide ampliar la prisión provisional para los asesinos de Imran David Fuentes, autor material del asesinato y Fadila Chardoud, cómplice de asesinato, durante el juicio; a la derecha, sus letrados Fernando de Barutell y Belén González. / A. PIÑA La Audiencia Provincial acoge hoy la vista que decidirá si mantiene en la cárcel a David Fuentes y Fadila Chardoud o los deja en libertad CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 26 junio 2018, 03:24

La sección tercera de la Audiencia Provincial decidirá hoy si mantiene la prisión provisional, como así ha solicitado la Fiscalía del Principado de Asturias, o deja en libertad a David Fuentes y Fadila Chardoud, condenados por la muerte del pequeño Imran y posterior abandono del cadáver en una maleta, junto a las vías del apeadero de Vallobín, en noviembre de 2014.

Ambos cumplen condena por el asesinato a golpes del bebé, de tan solo 21 meses. El primero de ellos, padrastro del niño, fue condenado a 33 años de prisión como autor material. Ella, madre del bebé, a 20 años como cómplice de asesinato, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le rebajara la pena al dejar sin efecto el agravante de parentesco.

La vista de hoy, que se celebrará a partir de las diez de la mañana, responde a que los dos acusados ya han cumplido el máximo de años en prisión provisional que estipula la ley, esto es cuatro años, al no haber aún una sentencia firme condenatoria. Hay que recordar que las defensas de los dos condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo. Un recurso del que todavía no se ha decidido, siquiera, si se admite o no.

Sin embargo, el Código Penal recoge que el encarcelamiento provisional se pueda ampliar hasta la mitad de la condena. En el caso de David Fuentes, hasta los 17 años y en el de Fadila Chardoud, hasta los diez.

Tanto la defensa de David Fuentes como de Fadila Chardoud, ejercida por Fernando de Barutell y Belén González, respectivamente, solicitarán la puesta en libertad de sus clientes. Argumentan que no hay riesgo de fuga.

Además, la abogada de la madre del niño explicó que su defendida, que afronta esta vista con «tranquilidad», tiene un fuerte arraigo ya que «su núcleo familiar está en España». Recalcó, además, que sobre Fadila Chardoud no se puede aplicar la reiteración delictiva porque «ella no está condenada como autora material sino como cómplice». Para la letrada Belén González, «lo más aconsejable para que sea ajustado a derecho es decretar su libertad provisional» hasta que haya sentencia firme. Eso sí, con medidas como su comparecencia en los juzgados o la retirada del pasaporte.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por Pablo Díaz Carrera, se suma a la petición del Ministerio Fiscal de prorrogar la prisión provisional, en este caso solo de David Fuentes, hasta la mitad de la pena impuesta por el TSJA. Es decir, hasta los 17 años de cárcel, al entender que hay «un riego elevadísimo de fuga».

La ley encaja esta excepción, a pesar de que no haya sentencia firme, debido a la gravedad de los hechos y al tipo de condena impuesta, en este caso, como autor material de un asesinato.