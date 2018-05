La Fiscalía retira la acusación contra los dos imputados de falsedad documental Piña El Ministerio público solicitaba para ellos un año de prisión ROSALÍA AGUDÍN Viernes, 11 mayo 2018, 13:38

«Retiramos la acusación frente a los dos imputados de falsedad documental al no quedar justificado el delito». Con estas palabras el ministerio fiscal retiró la imputación contra los dos acusados de falsear una factura durante el juicio celebrado esta mañana en el juzgado de lo Penal número 1 y por los que solicitaba un año de prisión.

En concreto, los hechos se comenzaron a desarrollar hace seis años cuando uno de los acusados fue desahuciado: «Me quedé en la calle con cinco euros, el resto del dinero estaba en el establecimiento que tenía alquilado, pero de un día para otro el dueño no me dejó entrar en el local», relató este hostelero durante la vista oral. Acto seguido, acudió al bufete de abogados de un amigo y comenzaron un pleito que todavía hoy se alarga,

El letrado, en un primer momento, le comunicó todos los pasos que debían de dar y firmaron la hoja honorarios, que ascendía a 1.500 euros. Sin embargo, esta cantidad no fue pagada al momento: «Fui entregando de 200 en 200 euros porque no tenía nada», añadió. Tras varias reuniones iniciales, el abogado prefirió no llevar el caso: «En el ámbito penal solo llevo asuntos relacionados con lo económico y no me apetecía redactar la demanda porque somos amigos». Fue entonces cuando le pidió a una compañera del bufete que tomase las riendas del asunto al ser una penalista «muy buena».

Cuando el procedimiento ya se había iniciado, la abogada abandonó el despacho y dos años después le pidió que le abonase los honorarios: «El cliente era del bufete, pero ella le llamó y le envió mensajes para pedirle que le pagase los honorarios», explicó el abogado de los acusados, David Mayo. Ante el impago, la letrada presentó un recurso ante los juzgados: «Yo asesoré a este señor en su desahucio y mis excompañeros dijeron que iba a cobrar por este asunto».

En el momento de entrega de las pruebas que acreditaban que el cliente era del bufete y no de la abogada, se cometió un error: «El sello de los honorarios no correspondía con nuestros datos de por aquel entonces. En 2012, éramos una comunidad de bienes y ahora somos una sociedad limitada profesional. Esto se debe a que la hoja no fue estampada en su momento, sino que lo hicimos después», explicó uno de los acusados durante el juicio. Para la abogada este hecho fue una artimaña que los acusados hicieron para ganar el juicio, pero no pudo acreditarlo. Por esta razón la Fiscalía ha retirado la acusación.