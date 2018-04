Foro pide que se restituyan las dos unidades de Infantil del colegio Nazaret Pedro Leal insta a la Consejería de Educación a compensar económicamente al centro por la merma sufrida durante dos cursos P. A. OVIEDO. Viernes, 6 abril 2018, 01:34

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó el pasado marzo el recurso presentado por el Principado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que dejó sin efecto, el pasado noviembre, la resolución de la Consejería de Educación por la que suprimió un aula de Educación Infantil en el colegio Nazaret.

En este escenario, Pedro Leal, diputado de Foro, ha solicitado a la Consejería de Educación que restablezca no solamente la unidad «suprimida ilegalmente en 2016», y objeto del litigio, sino también la que fue clausurada en el presente curso «como consecuencia directa de aquella decisión ilegal».

Es momento, según Leal, de que la Consejería de Educación «reconozca los errores y restituya el daño causado al centro y a su comunidad educativa», porque el Nazaret, abundó, «no debe sufrir las consecuencias de los fallos» de la Administración regional.

Sin buena fe

Pero no solo eso. Para el diputado de Foro, la consejería, dirigida Genaro Alonso, no ha actuado «con buena fe» a la hora de interponer el recurso de casación, rechazado por el alto tribunal: «Ha estado obrando maliciosamente para tratar de dilatar este conflicto y no afrontar las consecuencias de una decisión ilegal», que supone que deba afrontar unas costas que ascienden a 1.600 euros.

«Se ha causado un daño y un perjuicio evidente al colegio, a los alumnos, aquellos que no pudieron matricularse o que tienen hermanos en el centro, y a los profesores; se ha impedido al centro organizar adecuadamente la docencia en los dos cursos anteriores, además de la merma económica sufrida a raíz de las unidades clausuradas». Por ello, el diputado de Foro considera que la consejería debe «compensar económicamente al centro por los perjuicios ocasionados y retrotraer la situación a finales del curso de 2016», fecha en la que dictó la resolución que ha sido anulada por la justicia.

Para todo ello, Foro ha registrado varias iniciativas parlamentarias.