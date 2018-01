«Vi sangre y cosas que no cuadraban», asegura la madre de la menor de Oviedo que denunció a su pareja por presuntos abusos La barriada de El Tocote donde sucedieron los hechos. / ÁLEX PIÑA «Yo defiendo a mi hija y no a él», afirma la mujer, muy afectada por lo sucedido CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 17 enero 2018, 11:26

El joven de 23 años acusado de abusar de una niña de 4 años en Pumarín se encuentra en su país de origen, Ecuador, según informó anteayer la Policía Nacional. La madre de la niña, que interpuso la denuncia contra su pareja, lejos de exculparle, afirma que llevaban un mes «peleados». Sobre él pesa una acusación por un supuesto delito de abuso sexual que la mujer mantiene y considera que tiene que dar cuentas a la justicia.

«Yo defiendo a mi hija y no a él», dejó claro la madre de la víctima, por lo que la denuncia por un supuesto abuso sexual sigue su curso. Sobre los hechos denunciados, explicó que «yo vi sangre y cosas que no me cuadraban» la noche en la que se produjo el presunto abuso, indicios que le hicieron sospechar y por los que le preguntó a la propia niña. Por ello, presentó la denuncia tras llevar a la pequeña al Hospital Universitario Central de Asturias, donde los médicos pediatras confirmaron que no presentaba aparentemente ningún tipo de agresión física, pero no se descartó que hubiese podido sufrir algún tipo de abuso sexual. «No hubo penetración», zanjó la madre de la pequeña visiblemente afectada por lo sucedido.

Denuncia por malos tratos

Con todo, será ahora el Juzgado de Violencia sobre la Mujer el encargado de dictar una orden de detención internacional contra el acusado. Lo hará este juzgado porque el de Instrucción número 2, que instruía la causa penal, ha tenido que inhibirse. Lo ha hecho porque la madre de la niña también interpuso una denuncia de malos tratos contra su pareja y solicitó incluso una orden de protección, como así confirmaron fuentes judiciales. En estos casos, los delitos de violencia de género predominan sobre cualquier otro, en este particular el de abuso sexual a una niña.