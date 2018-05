«Gabino de Lorenzo no habría hecho un electoralismo tan descarado con Colloto»

Se contraprogramaron. A la misma hora que Mariano Marín visitaba el Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, en Gijón, donde tuvo que salir al paso de la polémica suscitada por sus declaraciones sobre la policía de barrio y donde dijo que la descoordinación entre cuerpos durante el atraco de Colloto fue algo «puntual», Ricardo Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana, por su parte, volvió a cargar contra el nuevo responsable de la Policía Nacional haciendo bueno a Gabino de Lorenzo.

El socialista mostró de nuevo su molestia con que Marín le haya sugerido implantar la policía de proximidad, algo para lo que él asegura que no hay efectivos: «Tengo muy claro que con el anterior delegado del Gobierno, este problema no habría sucedido, porque hubiera medido mejor los pasos; no hubiera hecho un electoralismo tan descarado».

El concejal respaldó los sindicatos de Policía Local porque «tienen razón»: «No están planteando que tengan que intervenir para solucionar un atraco, cada cuerpo tiene sus competencias. Dicen que si no tienen conocimiento de que se está produciendo una incidencia, que pueden correr un riesgo. Hay que tener un protocolo claro y yo entiendo que tienen razón en su reivindicación».

Otra de las peticiones de los sindicatos es que se convoque una Junta Local de Seguridad, organismo en el que se coordinan las distintas fuerzas y cuerpos de Seguridad que actúan en Oviedo. Fernández aseguró que él y el alcalde, Wenceslao López, están «valorando» reunirla. El edil defendió que debe existir una «colaboración permanente» entre las dos policías y que «no» tiene «queja del trabajo de la Nacional» en Colloto, pero sí de las declaraciones del delegado del Gobierno «poniendo en solfa el trabajo que se viene realizando desde el ámbito municipal y participando en una cierta algarada política en torno a esto de la policía de barrio».

Por su parte, Marín aseguró que ni quiere «organizar» la Policía Local ni hay «descoordinación entre Policías». Lo sucedido en el atraco al banco de Colloto «es algo puntual. Está claro que todos estamos coordinados y se ve por ejemplo ve en la feria de Las Ascensión que va ha haber en Oviedo: hay seguridad absoluta». «Solamente trasladé lo que me dijeron los vecinos», concluyó.