Gascona recoge mil firmas contra el «ataque» al mercado tradicional asturiano

Cada primer domingo de mes desde hace tres años, el Bulevar de la Sidra organiza un mercado tradicional asturiano, el de la Gascuña, con una treinta de puestos de artesanos y agricultores. Así era hasta que el Juzgado de lo Social lo paralizó cautelarmente por una demanda vecinal ante una supuesta falta de seguridad. Ayer tocaba cita mensual y acudieron los participantes, pero no para vender sus productos. Respaldados por hosteleros, comerciantes, clientes y residentes de la zona, se concentraron para protestar por lo que consideran un «ataque» e iniciar una campaña de recogida de firmas. En un solo día han registrado un millar.

En la parte baja de la popular calle ovetense, a la altura del tonel, se instaló ayer un puesto para formar parte de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Gascuña o de Amigos de Gascuña, esta última dirigida a aquellas personas que, sin estar directamente vinculadas al bulevar, quieren respaldar su dinamización. Allí al lado, como muchos otros, se encontraba Antonio Iglesias, uno de los artesanos afectados: «Estamos para que se vuelva a celebrar el mercado, es una forma de ganarnos la vida». Defendió que «da un aporte» a Gascona y pidió que ambas partes, los vecinos denunciantes y los organizadores, intenten llegar a un consenso: «Estamos dispuestos», animó.

Montse Llamazares, de Lugones, es otra habitual del evento, donde ofrece artesanía en cuero, ganchillo y bisutería: «Venimos con toda la alegría del mundo, pero si no venimos, no vendemos nada».

La asociación de sidrerías de la calle Gascona les respalda plenamente: «Es una feria de 11 a 14 horas sin música, que no molesta a nadie», explicó César Suárez, su secretario, que lamentó que haya un grupo vecinal que «solo quiere fastidiarnos y cerrarnos todo». Le preocupa que, con esa suspensión cautelar, probablemente hasta finales de año no haya una sentencia y que, aunque sea favorable para los artesanos, «igual ya no se puede reanudar un mercado que había cogido magnitud». Incluso teme que dicha petición de anular los eventos se extienda a otros que organiza el bulevar durante el resto del año. «Tenemos miedo a que vayan contra todo porque no nos piden cosas que no hagamos, están por cerrar todo».