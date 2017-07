El gobierno abrirá un expediente informativo

«Estamos seriamente preocupados, lo que ha sucedido no es normal». Fuentes del equipo de gobierno confirmaron ayer que abrirán un «expediente informativo» para averiguar dónde se cometió el error de no enviar para su publicación en un diario el anuncio de información pública. «Le puede costar a este Ayuntamiento más de tres millones de euros, pero no a este Ayuntamiento en abstracto, sino a esta ciudad y a sus vecinos en servicios públicos, ayudas a las familias o puestos de trabajo».

Los dedos señalan, de momento tímidamente, hacia Secretaría, el área responsable de hacer efectivos los trámites para cumplir los acuerdos municipales, pero ninguno de los tres grupos de gobierno quiso hacer valoraciones por su cuenta.

La introducción de un tipo diferenciado para los grandes valores catastrales fue una de las medidas tomadas por el equipo de gobierno para poder hacer frente al pago de los intereses de la expropiación de Villa Magdalena. Permitía generar algo más de tres millones de euros de ingresos corrientes que, junto a los ahorros en intereses bancarios, por el menor volumen de deuda, y la recuperación de la gestión de la Recaudación permitían evitar tener que hacer recortes por los más de 9,3 millones de intereses derivados de la ruinosa expropiación del palacete sin tener que hacer un recorte equivalente en gasto corriente: de personal, de servicios o ayudas y transferencias. Lo malo es que las malas noticias no se acaban. Aún se espera la más que probable inadmisión del recurso ante el Supremo por el Calatrava, que haría firme el pago de 18 millones a Jovellanos XXI.