Los grafitis se despiden del Oviedo Antiguo La calle Regla aún tiene grafitis. / Pablo Lorenzana. Los operarios ya han limpiado 31 calles del casco histórico y han tenido que repintar en cuatro vías. Los vecinos se muestran satisfechos con el plan y reclaman que las labores de mantenimiento se hagan de forma periódica ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO Martes, 29 mayo 2018, 15:19

Los miembros de la asociación vecinal del Oviedo Redondo llevaban tres años rogando que las fachadas de los edificios se limpiasen. Estaban inundadas de grafitis y se quejaban de que estas pintadas daban una mala imagen ante los miles de visitantes que pisan cada año la ciudad. Su deseo se cumplió en abril. Los operarios de Imesapi comenzaron a pintar las partes exteriores de los edificios, después de que el Ayuntamiento adjudicase el contrato por 60.000 euros. Por el momento, han actuado en 31 calles aunque en algunas el trabajo ha sido doble e incluso triple.

«Hemos tenido que volver a Santa Ana, Canóniga e Ildefonso Martínez porque por las noches han vuelto a actuar los grafiteros», lamenta el operario José Ángel Martínez, quien también explica que durante los próximos días los operarios trabajarán otra vez en Fuero. «Estamos pendientes de repintar las fachadas porque han vuelto a firmar sobre ellas», apunta mientras deja brillante un protege tuberías de acero inoxidable a la entrada de la calle Ildefonso Martínez.

Fases de la limpieza Petición. La asociación vecinal del Oviedo Redondo lleva tres años pidieron la limpieza de los grafitis. Contratación. Urbanismo desarrolló el año pasado un plan de choque contra los grafitis y lo presupuestó en 100.000 euros. Actuación. El proyecto se empezó a aplicar en abril después de que la empresa Imesapi se llevase el contrato. Fases. La limpieza consiste en la aplicación de un tisón de color blanco y después se aplica la pintura. Capas. En algunas ocasiones han tenido que aplicar más de dos baños de pintura para ocultar el grafiti.

El esfuerzo doble e incluso triple indigna a los vecinos. Ana Rubio califica como «una falta de respeto» que los grafiteros actúen en las delanteras recién limpiadas. «Las personas que cometen estos actos tienen una gran falta de conciencia. Manchan las fachadas con sus firmas. ¿Por qué no pintan las paredes de su casa?», se pregunta.

Para atajar este problema propone dos soluciones: una mayor presencia de la Policía Local por las calles del casco histórico y la instalación de cámaras de seguridad. «Estos dispositivos no deben servir solo para poner multas de tráfico. También, deberían utilizarse para reconocer a los que hacen grafitis», sugiere.

Esta vecina del Oviedo Antiguo comenta que los actos vandálicos se producen mayoritariamente por las noches. Da igual el día de la semana que sea. «Los autores de estas firmas creo que son 'ni-nis' y están por la calle a cualquier hora», opina. Asimismo, cuenta que un día se encontró con unos grafiteros. Les increpó, pero ellos ya habían dejado su particular huella.

Rubio es miembro de la asociación vecinal del Oviedo Redondo. Al frente de esta entidad se encuentra Manuel Almeida. Accedió al cargo hace casi tres años y entre sus primeras peticiones se encontraba la limpieza de pintadas de los espacios públicos del casco histórico: «Hemos rogado al Ayuntamiento que nos limpie las calles. Llevaban ocho años sin mantenimiento y ahora estamos súper contentos y esperanzados», comenta.

Alaba, además, que el contrato firmado por la Concejalía de Urbanismo y la empresa Imesapi incluya una clausula donde se especifica que se deben realizar labores de mantenimiento. «Si se hacen pintadas durante los dos meses que está vigente este acuerdo, los operarios vuelven a actuar en esa zona». A pesar de esta medida, Almeida calificó como una «mentira» la predicción de que «a los dos días todo volvería estar igual. «Ha habido nuevas pintadas en la plaza de Sol o en Fuero, pero es algo residual», apuntó.

Para él, lo primordial ahora es que el Ayuntamiento siga presupuestando dinero para que el casco histórico se mantenga impecable: «No puede ser normal que la parte más antigua de la ciudad esté llena de firmas hechas por unos graciosos y pedimos que estas labores se mantengan». No concreta si debería ser de forma semestral o anual. Su única intención es que el Oviedo Antiguo no vuelva a estar abandonado.

José Ángel Martínez pinta una fachada. / Pablo Lorenzana.

Respecto al establecimiento de espacios para que los grafiteros se expresen artísticamente, Almedia se muestra claro: «Yo lo veo bien siempre y cuando se pida permiso al Ayuntamiento». Su idea es que los artistas informen antes de lo que quieren hacer y dónde, como si se tratase de la organización de unas fiestas populares o la instalación de una señal . También solicita que estas pintadas sean del estilo de los murales que se dibujaron el año pasado en el seno del festival Parees y no las firmas que aún quedan en calles como Regla.

Pasos para la eliminación

La eliminación de las pintadas no es fácil. Primero se debe echar una capa de tisón de color blanco que esconde el grafiti, y después se pinta la fachada del mismo color o uno parecido al original. «A veces tenemos que aplicar dos o tres capas y lo más difícil de quitar es la pintura de los 'sprays' entre las piedras», argumenta el operario de Imesapi. No se puede utilizar mucha presión en el agua y toda la suciedad no se va a la primera pasada. «Hay veces que la mancha no se quita del todo», lamenta.

Este arduo trabajo se ve gratificado por los vecinos. El presidente de la asociación Oviedo Redondo considera que el resultado final está siendo bueno. El color de la pintura está «bastante igualado al original».

Una opinión parecida la tienen los miembros de esta asociación Diego Díez y Pancho Alonso. «El casco histórico está quedado muy bien», señalan. A lo que Xuaqui Fernández añade que esta misma semana se quedó impresionada por cómo había quedado la calle del bar Salsipuedes: «Era tremendo cómo estaba. Hacía mucho que no pasaba por esta vía y me sorprendí por cómo quedó. Está francamente bien».

Por otro lado, los vecinos urgen un cambio de rumbo del Oviedo Antiguo. Argumentan que en otros cascos históricos de España y Europa hay tiendas de artesanía, de ropa e incluso se celebran de forma asidua rastrillos. Pero aquí esta tradición se ha perdido. «Solo tenemos bares», lamentó Ana Rubio. Asimismo, este colectivo vecinal urge que el solar del martillo de Santa Ana vuelva a tener vida.

Allí, se presupuestó la construcción del museo de las Reliquias bajo el mandato de Agustín Iglesias Caunedo, pero este proyecto no salió adelante. Desde entonces la parcela «es un nido de ratas», critican desde esta entidad.