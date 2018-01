Los grafitis de Oviedo, con los días contados Los bajos de los edificios de El Antiguo lucirán sin pintadas a partir de febrero | El Ayuntamiento actuará en 187 edificios, un plan que prevé una inversión de 60.000 euros y que se extenderá a otros barrios C. PÉREZ OVIEDO. Lunes, 15 enero 2018, 03:45

La eliminación de las pintadas de los edificios de El Antiguo está cada día más cerca. Una vieja reivindicación por parte de los vecinos de la zona, que veían cómo estos actos vandálicos iban degradando el casco histórico de la ciudad día sí y día también. El Ayuntamiento comenzará el próximo mes a limpiar los grafitis de esta parte de la ciudad.

Se trata de un plan de limpieza para el que el Consistorio ha destinado 60.000 euros en una primera fase. Afectará y se limitará, de momento, a las plantas bajas de los edificios. Las tareas de lavado de cara consistirán en un repintado de la parte inferior.

La actuación beneficiará a 187 inmuebles del barrio. Para ponerlo en práctica, la Concejalía de Urbanismo comenzó a enviar en diciembre mil cartas destinadas a los propietarios y presidentes de las comunidades de vecinos para que concediesen los permisos con el fin de iniciar los trabajos.

Desde la calle Oscura hasta la Corrada del Obispo, pasando por la plaza de El Paraguas, no hay rincón del casco histórico que no haya caído en manos de los grafiteros. A partir del mes que viene sus dibujos desaparecerán de los muros de los edificios en un ejercicio de sanidad urbanística que no se producía en la zona antigua de la ciudad desde el año 2012.

En un futuro, este plan se extenderá a otros barrios de la ciudad como Ventanielles o Ciudad Naranco.