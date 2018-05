Un grupo de padres del colegio de Fozaneldi se manifiesta contra la reválida

Un grupo de padres de alumnos de sexto de Primaria del colegio público Fozaneldi se manifestarán mañana, a las puertas del centro educativo, en protesta por las pruebas de evaluación correspondientes al fin de etapa de Educación Primaria, conocida como reválida. Los exámenes se desarrollarán entre mañana y el jueves.

Los progenitores no están de acuerdo con la realización de una prueba que surgió al calor de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y que no tiene valor académico. En Primaria solo tiene valor muestral y no es obligatoria. «A los alumnos se les está generando estrés y presión por una prueba innecesaria porque ya son evaluados continuamente durante el curso escolar», señaló Lorena González, portavoz de los padres afectados.

Ella y otros catorce progenitores también denuncian que a los alumnos de sexto de Primaria de este centro escolar se les realizó dos encuestas con preguntas de índole personal sin que los padres tuviesen conocimiento de ello. «Estas encuestas entran dentro del diagnóstico de evaluación pero a los padres no nos informaron del contenido», explicó González. Entre las polémicas preguntas, los alumnos tuvieron que responder a cuestiones del tipo de si sus padres estaban separados, si la madre vivía con otra mujer o si el padre lo hacía con otro hombre u otras relacionadas con el tipo de alimentación que llevaban. «Los resultados de estas encuestas así como los académicos que resulten de la reválida se incluirán como datos estadísticos», explicó González. Mañana se concentrarán, a partir de las nueve.