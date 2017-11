Todos los grupos municipales reclaman aumentar la inversión regional para 2018 Las obras del enlace de la AS-II al HUCA consumirían el 40% del dinero que llegue a Oviedo. / PIÑA El PSOE echa de menos algunos proyectos, como la reforma de la capilla de La Cadellada, y el resto pide más dinero para el Naranco ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:23

Insuficientes, decepcionantes, un engaño, una vergüenza. De esta forma calificaron los cinco grupos municipales del Ayuntamiento la inversión propuesta por el Principado en 2018: 10,4 millones de euros. Solo los accesos desde la AS-II al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se llevan el 40% de esta cantidad.

Pocas veces se transmite desde el Ayuntamiento un consenso como el que ayer hubo entre los cinco grupos municipales, del que no se apeó ni el PSOE, que tampoco suscribe el borrador de presupuestos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Rivas, «echó en falta» algunas inversiones, como la reforma de la capilla de La Cadellada y del edificio de La Malatería o la construcción del consultorio de La Manjoya. «Hay proyectos que no se han incluido en el listado y que son necesarios para Oviedo, no sabemos si es que se van a financiar a través de otro mecanismo o es que ya están realizando con el presupuesto de este año», precisó.

La portavoz de Somos y vicealcaldesa, Ana Taboada, se mostró muy crítica con la propuesta. Lamentó que no incluya ningún proyecto nuevo y que algunas de las obras lleven años de retraso. «En el borrador faltan cosas importantes. Por ejemplo no se ha atendido al plan especial para el monte Naranco, ni se habla de la cesión de los terrenos del Pevidal, ni de las expropiaciones a los vecinos», señaló ayer durante una rueda de prensa celebrada a media mañana en la Sala de Prensa municipal. También recalcó la condición de capitalidad de Oviedo. «No puede ser» que las arcas municipales estén pagando proyectos que debería acometer el gobierno regional -entre los que se encuentran la transformación de la escuela de Trubia en un centro de 0 a 3 años o las obras del comedor de Ventanielles- y el Principado 'agradezca' este esfuerzo con menos inversión regional: «En un año hemos pasado de 70 euros por habitante a 47 y esta situación no tiene pase. Se ningunea a Oviedo», subrayó. De hecho, en 2017, el Principado destinó a Oviedo 15 millones de euros.

De «vergüenza» tildó Taboada los 68.000 euros que la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente quiere invertir en los antiguos terrenos del HUCA. Alegó que no se ha planteado ni la primera fase de demolición de los edificios y durante los doce meses de 2018 solo se construirá en la zona una pista balizada, de un kilómetro de largo, y una zona de gerontogimnasia destinada a los vecinos más mayores del barrio.

Cristina Pontón, de Izquierda Unida, calificó ayer el proyecto como «insuficiente». No ve bien que el año que viene el Principado destine menos dinero para resolver los problemas de los ovetenses que son competencia regional. Según ejemplificó «los 250.000 euros que se destinarán al Prerrománico son escasísimos». «La solución a este problema pasa por realizar un plan con todas las administraciones competentes para proteger este patrimonio cultural», destacó.

A pesar de estas críticas, la edil ve con buenos ojos que por fin se incluyan en las cuentas proyectos «muy demandados por los vecinos como el IES de La Florida y de La Corredora».

La oposición, indignada

Quien también fue ayer duro con el borrador de presupuestos fue Agustín Iglesias Caunedo. Para el líder de los populares es «decepcionante» ver como una vez más los presupuestos autonómicos «no atienden a asignaturas pendientes con Oviedo». Demandó que se solucionen cuanto antes los problemas de tráfico de la rotonda Luis Oliver y se unifiquen las sedes judiciales: «Hace unos días escuchamos de boca del alcalde que el Principado estaba dispuesto a tener una relación estrecha, fluida y eficaz», sin embargo Caunedo consideró que se ha quedado en una mera intención.

Respecto a las partidas que el gobierno regional destinará a la construcción del IES de La Corredoria, el concejal popular la ve escasa. Durante los últimos meses se «ha engañado» a los padres porque se les ha «entretenido» con reuniones y en los presupuestos solo hay 393.955 euros para la redacción del proyecto: «Con esta cantidad es imposible que las obras acaben en 2019», tal y como dijo el consejero de Educación hace meses.

Luis Pacho, por parte de Ciudadanos, aseguró sentirse «decepcionado» con unos presupuestos que demuestran que «no escuchan a los vecinos». Dice que los 68.000 euros que se destinarán para El Cristo «son ridículos» y solicita la construcción de un geriátrico en la calle Navia de La Florida.

En materia educativa también ve «insuficiente» la inversión prevista para la reanudación de las obras de ampliación del colegio de Las Campas y las partidas destinadas al Prerrománico.