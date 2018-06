«Estamos en pie de guerra hasta que no se dignifique nuestra profesión» Los bomberos, durante la protesta. / FOTOS ÁLEX PIÑA Los bomberos se concentran ante la Junta para denunciar la demora en la aprobación de la proposición no de ley para regular su servicio CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 30 junio 2018, 03:06

La delegación asturiana de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales se concentró ayer en la plaza de la Escandalera y después ante la sede de la Junta General del Principado para reclamar, de nuevo, que se apruebe la proposición no de ley que inste al Gobierno de la nación a crear una ley marco que regule la actuación de los efectivos en condiciones homogéneas.

El portavoz de la plataforma, Juan Carlos Fernánez, 'Cuni', el bombero herido en el incendio de Uría en el que falleció Eloy Palacio, y que motivó la puesta en marcha de esta iniciativa, mostró su decepción ante la inacción de todos los grupos parlamentarios que se habían comprometido a sacar esta proposición adelante antes de que finalizase el período de sesiones. «Cuál fue nuestra sorpresa esta semana cuando supimos que la proposición no de ley está redactada, firmada por todos pero no está presentada. Tienen que registrarla para votarla», explicó el portavoz. «Nos sentimos totalmente decepcionados, defraudados y engañados ante esta actitud de la Junta General. Estamos aquí para mostrar que esto no es broma, que los bomberos de España estamos en pie de guerra y hasta que no se nos regule y no se nos reconozca nuestra profesión y se dignifique no vamos a parar».

En este sentido, fuentes del grupo parlamentario socialista explicaron que la proposición no de ley sí se registró. Lo hizo el PSOE ante la imposibilidad de hacerlo el resto de grupos parlamentarios que ya tenían cubierto el cupo de registros en sede parlamentaria.

Si no llegó al Pleno de la Junta fue porque al tratarse de una proposición no de ley, aprobada por todos los grupos parlamentarios, era necesario el acuerdo conjunto. «Todos los grupos tienen que decidir llevarla a Pleno en la junta de portavoces y nadie lo hizo», explicaron fuentes del grupo parlamentario socialista. Recordaron también que «tampoco la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales se dirigió al grupo socialista. Si lo hubieran hecho no habría habido ningún problema en meterla a Pleno», incidieron.

Con todo, la semana que viene varios miembros de la CUBP viajarán a Bruselas para reunirse con los eurodiputados y técnicos del Parlamento Europeo para reclamar una ley estatal porque «hay que reconocer nuestra peligrosidad, nuestro trabajo no es como dijo la jueza imprudente, es peligroso», insistió 'Cuni'.