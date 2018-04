«No hagáis cofrade mayor al hombre del tiempo» El Arzobispo de Oviedo hace un guiño a las inclemencias del tiempo durante la Semana Santa ovetense al final de la misa de Resurrección en la Catedral CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 1 abril 2018, 15:29

No hubo palabras críticas ni lecturas entre líneas durante la homilía del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la celebración de la misa de Resurreción en la Catedral este mediodía. Lo que sí hubo fue un chascarrillo sobre el mal tiempo durante estas fiestas que aguó cuatro procesiones durante la Semana Santa ovetense.

En su despedida, el Arzobispo agradeció la presencia de las seis cofradías de la capital asturiana y reconoció su labor como defensoras de la Pascua y sus tradiciones. A renglón seguido se dirigió a los fieles en general y a los cofrades en particular. "Me comentan que las cofradías están debatiendo sobre si nombrar Cofrade Mayor al hombre del tiempo. No lo hagáis. Al menos, no todas porque corréis un alto riesgo", ironizó Jesús Sanz Montes.

Lo hizo minutos antes de que la procesión de El Resucitado saliese por la puerta de La Limosna hacia la Corrada del Obispo. Hasta dos intentos tuvieron que hacer los cofrades para poder salir de la Catedral con el paso de la imagen de Jesús Resucitado. Un mal cálculo a la hora de colocar el trono para poder esquivar la salida hizo que los cofrades tuviesen que recular hasta dos veces para poder salir sin problema. A la tercera fue la vencida y la imagen pudo procesionar por las calles del casco histórico de Oviedo seguida del Arzobispo, los representantes de las seis cofradías de la ciudad y cientos de fieles.

Hoy el tiempo respetó la procesión pero desde la Junta de Hermandades de Semana Santa se lamentaron del mal tiempo que impidió a dos cofradías sacar sus pasos debido a las lluvias caídas estos días. "La Semana Santa cayó muy pronto esperemos que el año que viene que cae más hacia abril, el tiempo acompañe porque es una pena todo un año de trabajo para no poder procesionar", aseveró Guillermo García, vicepresidente de la Junta de Hermandades.

Se da la circunstancia que el próximo año se cumple el 25 aniversario de la recuperación de la Semana Santa ovetense, una celebración de la que los cofrades no esperan contar con ningún apoyo municipal. "Sería lo suyo que el Ayuntamiento lo impulsara, ya no solo como una celebración religiosa sino como algo que atrae gente a la ciudad y mueve al turismo y a la economía. Pero ninguna cofradía tenemos la esperanza de que la corporación municipal apoye ningún tipo de celebracióm", lamentó García.

Desde la Junta de Hermandades aseguraron que esa falta de paoyo municipal se volvió a cuantificar este año. "Echamos en falta ese apoyo para publicitar la Semana Santa", se lamentó Guillermo García.