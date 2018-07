El hombre que hizo dos veces de Agustín de Luis Miércoles, 4 julio 2018, 02:58

A José Manuel López (Guimarán, Carreño, 1957) le ha tocado dos veces hacer de Agustín de Luis. Fue su polémico predecesor quien se fijó en un joven y preparado oficial de Policía Nacional y lo 'fichó' para el servicio en Oviedo. De Luis, pasional, acabó renegando de él, intentando promocionar días antes de jubilarse a un inspector como su relevo y acusando a López de haber sacado la plaza «estudiando 20 folios». El distanciamiento entre ambos se fraguó a principios de los 2000, cuando De Luis asumió el mando conjunto de Policía y Bomberos y chocó con la plantilla de Extinción de Incendios. Denuncia tras denuncia de CSI, -compra de balas, camiones inadecuados para el servicio, precios inflados en los suministros-, la posición de De Luis se fue socavando y este entendió que López maniobraba contra él. No tuvo tiempo a más. El sobreprecio de las pistolas y poner a los pies de los caballos al concejal de Seguridad, precipitaron su pase a un segundo plano y la llegada de José Manuel López al mando. Ahora fue el de Guimarán el que chocó con el nutrido grupo de afines y paisanos de Agustín de Luis. Tres años más tarde, De Lorenzo le devolvió el mando al salmantino y López fue jefe de Protección Civil hasta la jubilación de De Luis en 2012. Prometió que no habría caza de brujas, pero la imputación y posterior condena a De Luis generó nuevas fricciones. Caunedo también apreció cosas extrañas y retiró las competencias en varios contratos, entre ellos el de la zona azul, a la Policía Local. Si se va, no hay otro comisario.