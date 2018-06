«Los hosteleros no somos el enemigo, sino uno de los motores económicos» David González Codón delante de la sede de Otea de la calle Alonso Quintanilla. / ALEX PIÑA David González, presidente de la junta local de Hostelería y Turismo de Otea: «Las reservas a día de hoy van un poco peor que el año pasado y la falta de actividades municipales nos está perjudicando» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 1 julio 2018, 02:00

David González Codón (Oviedo, 1977) preside la junta local de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) desde hace más de un año. No se muestra muy positivo con las previsiones para este verano y echa la culpa, además de al mal tiempo, a la falta de programación municipal. Pide mayor implicación del Ayuntamiento con el sector para «poder posicionarnos como una ciudad competitiva y rivalizar con Bilbao, Santander, Gijón o La Coruña».

-¿Cómo afrontan el verano?

-Con incertidumbre. Las reservas a día de hoy van un poco peor que el año pasado y la falta de actividades municipales nos están perjudicando. A esto le debemos de sumar que el tiempo no nos ha acompañado mucho durante las últimas semanas.

-¿La hotelería también sufre esta bajada de cifras?

-La tasa de ocupación ha bajado si la comparamos con las cifras registradas hace un año y los precios medios están disminuyendo. Esta situación es mala.

-El Ayuntamiento ha presentado una parte de su oferta cultural pero falta por aprobar la otra. Supongo que esta situación les afectará.

-Es escandaloso que estemos en julio y todavía no sepamos qué se va a hacer durante estos tres meses. Una vez más hemos llegado tarde y es hora de que el Ayuntamiento entienda que las cosas no basta con hacerlas bien, sino que también se deben realizar en tiempo.

-¿Desde la hostelería se han propuesto organizar actividades?

-Sí, pero el Ayuntamiento no ha dado permiso para hacerlas.

-¿A qué se refiere?

-Tenemos constancia de que una empresa de eventos quería organizar en julio una actividad en el Campo de San Francisco pero las noticias que nos llegan es que no les han dado licencia.

-Las relaciones entre el equipo de gobierno y Otea hace tiempo que no son muy buenas...

-Es indiscutible que estamos ante una situación mala y los hosteleros estamos esperando a que se pongan en contacto con nosotros para hablar y hacer proyectos.

-Entonces, quieren que ellos den el primer paso...

-No necesariamente, pero da la sensación de que los empresarios somos el enemigo y nos estamos empezando a cansar. Nosotros somos uno de los motores económicos y no nos podemos dejar vapulear por políticos que no tienen ni idea.

-¿Cuántos puestos de trabajo se crean en este sector durante el verano en Oviedo?

-No tengo la cifra exacta, pero lo cierto es que en estos tres meses se incrementa la actividad turística y debería haber más gente atendiendo y en nuestras terrazas.

-¿Cómo está este asunto?

-Igual que hace unos meses. Nadie quiere coger el toro por los cuernos y mientras, se siguen cerrando las terrazas.

-¿Qué le parece que en Gascona no se puedan poner estructuras de tipo B?

-Es una decisión que no tiene mucho sentido y está basada en una medida populista en vez de en una estrategia turística. Es importante que tomemos medidas para poder posicionarnos como una ciudad competitiva y poder rivalizar con Bilbao, Santander, Gijón o La Coruña.

-El conflicto entre los vecinos y los hosteleros del bulevar de la sidra se ha recrudecido en las últimas semanas.

-Nuestro sector debe de ser muy sensible con los ciudadanos que viven cerca de nuestros negocios, pero no podemos tolerar que haya personas que quieran cargárselos. Yo creo que el problema de Gascona se soluciona con diálogo entre las administraciones, hosteleros y los asociaciones. De esta forma se llegará a una solución que sea beneficiosa para todas las partes.

-El Ayuntamiento clausurará durante un mes un bar del casco porque sus clientes beben en la calle.

-Es un asunto muy complicado. Entendemos que hay una normativa y que se debe de cumplir, pero las cosas se podrían haber hecho de otra manera. No se puede cerrar un negocio de hostelería en el casco histórico en julio.

-¿Cómo está la situación de la hostelería en el resto de barrios de la ciudad?

-Hay zonas muertas porque están cerrando negocios y nadie parece tener ganas de coger el toro por los cuernos.

-¿Cómo se podría solucionar este problema?

-Diseñando algún tipo de plan junto al sector para ver cómo ponemos a funcionar Oviedo. Así evitaremos que este cierre de negocios se expanda a otras zonas de la ciudad y que lleguemos a un momento que en el centro no haya gente por las noches durante los fines de semana.

-¿Cómo se han tomado los hosteleros que no se puedan sacar pantallas de televisión a las terrazas durante el Mundial de Rusia?

-Nos ha parecido una postura revanchista. Al Ayuntamiento no le costaba nada autorizarlo porque los partidos acaban a las diez de la noche y creemos que esta decisión se debe a que existe una mala relación entre la administración local y nosotros.

-¿Ha habido enfado?

-Esta propuesta se ha aceptado en otras ciudades de España y con ella se demuestra que hay dos formas de actuar: colaborando con la clase empresarial o yendo a contracorriente.

-San Mateo está a la vuelta de la esquina. ¿Participarán en las casetas del paseo del Bombé?

-De las fiestas no tenemos conocimiento ni de la programación, si habrá programación en el Campo de San Francisco o qué es lo que harán. Debemos de tener en cuenta de que si no tenemos ni idea de la programación cultural del verano, cómo vamos a saber lo que se va a realizar durante estos días de septiembre.

-¿Chiringuitos sí o no?

-Sí pero no con este modelo. Queremos que se regulen y cumplan las mismas normas que debemos soportar los hosteleros. También deseamos que los profesionales del sector puedan explotar estas casetas y evitar la imagen de que nos quieren apartar del meollo de la fiesta al llevarnos al Campo de San Francisco.