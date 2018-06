«Es mucho mejor perder a un cliente que perder a un compañero»

Ignacio Cuesta (Manresa, 1972) asegura con una sonrisa que él no eligió nacer en Cataluña. «A mí me nacieron allí». Pero lo que sí eligió fue dedicarse a la abogacía. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y disfrutó del privilegio de conocer cómo es un despacho de abogados en el país donde el cine los pinta como auténticas máquinas de la justicia, Estados Unidos. Lleva tres años al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El próximo acabará mandato y confiesa que aún es pronto para pensar en volver a presentarse, porque «aún quedan muchas cosas por hacer».

–Tres años al frente del Colegio de Abogados de Oviedo. ¿Tiene cuerda para rato?

–Bueno, estamos haciendo cosas y estamos trabajando. Creo que quedan todavía proyectos por poner en marcha y en muy poco tiempo podremos plantearlos al censo colegial.

–¿Puede avanzar algo de esos proyectos?

–Estamos introduciendo los medios tecnológicos necesarios en el colegio para que podamos empezar a retransmitir 'on line' muchas de las actividades formativas del centro de estudios y para que podamos grabar los cursos de pago, para poder facilitarlos al censo. En ocasiones, cuando el curso es largo, tienen más dificultades para poder acudir o compañeros que no son de Oviedo nos plantearon las dificultades que supone dejar el despacho durante tres días para acudir a esos cursos.

–¿Qué pilar ocupa la formación dentro del Colegio de Abogados?

–Si siempre hemos manifestado que el ejercicio profesional del abogado tiene que estar fundamentado en dos pilares básicos que es la deontología y la formación, indudablemente tenemos que facilitarla a los compañeros. Desde el primer momento esta junta de gobierno tuvo claro que ese es un objetivo irrenunciable. En este sentido, hemos cumplido y vamos a seguir en esa línea. En nuestra profesión es básico estar al día.

–Tocan todos los palos. Desde cursos sobre derecho animal a derecho fiscal o análisis de sentencias.

–Queremos tener una vocación generalista, porque el derecho es muy amplio y tenemos que dar respuesta a todos los compañeros, lleven los asuntos que lleven.

–Ya que habla de formación. ¿Salen bien preparados los futuros abogados de la Facultad de Derecho?

–En la facultad adquieren unos conocimientos básicos que son esenciales, no hay duda sobre eso, pero no tienen las habilidades necesarias para ejercer una profesión tan complicada como la abogacía.

–¿Un abogado se hace abogado ejerciendo?

–Sí, pero como eso ya sabíamos que era así es por lo que la abogacía institucional durante muchísimos años reivindicó la necesidad de una formación postrado obligatoria, que se tradujo en la Ley de Acceso y en la actualidad en el Máster de Abogacía. Con esto se procura que los futuros abogados adquieran las habilidades y competencias necesarias, prácticas fundamentalmente, para luego desempeñar la profesión tras superar el examen de acceso.

–Algunas voces críticas argumentaban que este máster era una maniobra para obtener un título a cambio de dinero.

–España era el único país de Europa donde un alumno podía acabar la carrera, al día siguiente colegiarse y empezar a ejercer. Era necesario garantizar esa formación adecuada. Conjuntamente con la Universidad lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar el máster, en el sentido de enfocarlo cada vez más a la adquisición de esas competencias.

–Cambio de tercio. El Colegio de Abogados de Oviedo y el de Gijón han solicitado una mayor retribución para los abogados del turno de oficio. ¿Se ha avanzado algo?

–Creemos que son retribuciones muy exiguas, que no compensan adecuadamente un trabajo tan esencial como el que llevan a cabo los abogados del turno de oficio. Porque se habla muchas veces de la justicia gratuita, pero tenemos que entender bien en qué consiste, esto es, establecer el mecanismo por el cuál se permite que personas que no tienen recursos cuenten con una tutela judicial efectiva en idénticas condiciones que el que puede pagar a unos profesionales para que le defiendan. Creemos que las retribuciones con las que se compensa a los abogados del turno de oficio no son adecuadas.

–Las demandas dentro de la administración de Justicia asturiana son palpables. Hace una semana el juez Javier Domínguez Begega tuvo que suspender un juicio durante una hora porque no funcionaba el reproductor de vídeo.

–La reivindicación de más medios materiales y humanos viene de antiguo. Los abogados la hacemos con conocimiento de causa, porque somos los que estamos todos los días en los juzgados. Somos conscientes de que hay que dar una respuesta a esa carencia yla crear una Ciudad de la Justicia que evite la dispersión de sedes judiciales.

–Es la eterna demanda.

–Entendíamos que hemos pasado por momentos de crisis económica que imposibilitaba la disposición de recursos, pero quizá sea el momento para plantearse arreglar este tema.

–Ustedes como abogados, ¿qué necesidades concretas ponen sobre la mesa?

–Los abogados no tenemos unas instalaciones colegiales dentro de los juzgados que eviten tratar temas delicados con los clientes en los pasillos. Nos gustaría que en la propia sede del Palacio de Justicia tuviésemos esa posibilidad. También reivindicamos un trato correcto y adecuado por parte de los operadores jurídicos.

–¿En qué se traduce?

–En faltas de consideración, de respeto, no hay una atención adecuada y esto lo tenemos que denunciar.

–Ha cambiado el Gobierno de la nación. ¿Qué espera del nuevo Ministerio de Justicia?

–Que escuche a la abogacía y que siente las bases para alcanzar el pacto por la Justicia que tanto tiempo llevamos reclamando.

–¿Cómo define la profesión de abogado?

–Es muy complicada. Porque estás defendiendo intereses muy importantes. Es la única del mundo en la que te enfrentas a otra parte que cree tener la misma razón que tú. Esto supone trasladar al abogado una presión muy importante. Por ello el colegio tiene que facilitar el trabajo al compañero. Yo siempre digo que los colegios solo pueden pervivir si son útiles y eficaces para los profesionales que los integran y nosotros tenemos que trabajar con la idea de que en un momento determinado la colegialización no fuera obligatoria.

–¿Y usted por qué se metió a abogado?

–No viene de familia porque mis padres son químicos los dos, pero a mí siempre me gustó el Derecho, el tema de leyes y el planteamiento de los juicios.

–¿Alguna vez se ha arrepentido de dedicarse a la abogacía?

–No, aunque sí hay momentos de decaimiento. Donde el cliente te traslada su presión, ante la que el abogado debe mantener una posición de distancia. Lo digo mucho en las juras de los nuevos compañeros. El entusiasmo es malo en esta profesión, porque te hace perder objetividad y un abogado tiene que ser objetivo para plantear el problema, estudiarlo o negociar con un compañero. Siempre digo esto: creo que es mucho mejor perder a un cliente que perder a un compañero. Esta es una carrera de muchos años, donde te vas a enfrentar o trabajar con ese compañero y no es bueno que por asumir las posiciones de un cliente que hoy está contigo y mañana no, vayas a dificultar la relación con un compañero.

–¿Se va a presentar a la reelección como decano del Colegio de Abogados?

–Todavía es pronto, tenemos muchas cosas que hacer todavía y es el momento de ponerlas en marcha.