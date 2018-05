«No incluir una partida para la Nicolás Soria es sectario»

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, denunció ayer la «actuación sectaria» de la parlamentaria del Partido Popular Susana López Ares y del resto de la formación conservadora en el Congreso al no ceder a las pretensiones de Podemos de que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida específica para la ampliación del cajón del puente ferroviario de Nicolás Soria.

Taboada explicó que Segundo González, diputado de la formación morada, trató de negociar una enmienda que incluyese la financiación de la obra pero que la «cerrazón» y la actitud «sectaria» del grupo popular en Madrid y en concreto López Ares lo impidió.

«Hay un compromiso verbal del ministro Íñigo de La Serna y tres millones de Adif», explicó la edil que añadió que «los compromisos verbales no valen para nada si no son refrendados». Afirmó, asimismo, que esta forma de actuar, y la no admisión de la enmienda es una «falta de respeto a los ovetenses».