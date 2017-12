El informe para crear un ente público de festejos no podrá debatirse en la junta de la SOF Al ser una asamblea extraordinaria la del próximo lunes, no se tomarán en cuenta ningún punto que no figure ya en el orden del día GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Viernes, 15 diciembre 2017, 02:00

El concejal de Cultura y presidente de la SOF, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', anunció antes de ayer que el Ayuntamiento ha encargado un informe jurídico a la Universidad de Oviedo para crear «un instrumento público capaz de hacer las fiestas populares de Oviedo», un informe que se presentaría a la asamblea extraordinaria de los socios de la SOF del próximo lunes. No podrá ser así, según confirmaron fuentes municipales, incluso hay dudas sobre la validez de un acuerdo tomado gracias al voto de calidad del propio Sánchez Ramos. La asamblea fue convocada con carácter extraordinario y no podrá tomarse en consideración ningún acurerdo o debate que no figure en su escueto orden del día, que, además, se refiere únicamente a la propuesta contraria que aprobó la junta de gobierno de la sociedad el pasado 30 de noviembre.

Ese día, el equipo de gobierno aprobó tratar de mantener la sociedad más allá del 31 de diciembre cuando vence el convenio con el Ayuntamiento. La propuesta pasaba por reducir la plantilla de ocho a tan solo un trabajador, lo máximo que podría permitirse la SOF con sus ingresos reducidos a las cuotas de sus socios. Iniciar, a su vez, una modificación de los estatutos para borrar la participación y tutela del Ayuntamiento y elegir una nueva directiva y, una vez nombrada esta, firmar un nuevo convenio para que la sociedad asumiese la organización del Día de América en Asturias y otros eventos menores. Somos votó a favor, pero pidió un informe que avalase la posibilidad de firmar ese acuerdo futuro con la SOF. No lo hay. Tampoco existe el que permita convertir a la sociedad en un ente instrumental. Los estatutos de la SOF lo prevén si existe una situación estructuralmente insostenible, como en la que quedará la sociedad a partir del 1 de enero; pero los estatutos de la de festejos tienen bastante menor peso que la Ley de Bases del Régimen Local o la de Sostenibilidad de las Administraciones Locales. De hecho, la creación de una empresa pública solo puede aprobarla el Pleno y no sin antes pasar por el filtro de Hacienda.

hasta ese año la SOF tiene la patente del Día de América en Asturias, que renovó el año pasado Es uno de los argumentos que esgrime el presidente de la entidad para mantener viva la sociedad y delegar en ella, al menos, la organización del pasacalles de cada 19 de septiembre.

Con estos mimbres, de la asamblea extraordinaria del lunes solo puede salir un acuerdo: el de redactar los nuevos estatutos. Si los socios presentes no lo respaldan, la situación se complicará aún más, aunque se pueden convocar nuevas asambleas extraordinarias con tan solo 48 horas de antelación para buscar otras salidas. Mientras sigue sin aclararse quién pagará los despidos de los otros siete trabajadores. 'Rivi' sostiene que el Ayuntamiento, pero la SOF es un ente privado.