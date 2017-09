«De los inicios de M Clan queda muy poco porque hemos ido aprendiendo» Ricardo Ruipérez, con su guitarra, actúa hoy en la Catedral. / E. C. Los murcianos ofrecen hoy en la Catedral un concierto cargado de clásicos como 'Quédate a dormir' y de canciones de su último disco, 'Delta' CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 18 septiembre 2017, 01:54

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, cantante y guitarrista de M Clan, saben el lugar que ocupan dentro del panorama musical. Con más de dos décadas de escenarios sobre sus espaldas, la madurez y el temple que da el tiempo ha logrado «domar» el carácter de estos rockeros que reniegan de cantar en inglés «porque no sabemos el idioma» y cuya evolución musical ha pasado por más de un punto de inflexión.

-¿Cuánto pesa llevar 24 años sobre el escenario?

-La verdad que más que pesar nos sentimos muy afortunados porque hemos hecho un trabajo que al público le ha gustado, cosa que no siempre es fácil y no siempre sucede.

-¿Es complicado complacer musicalmente?

-Tú puedes hacer discos que no gusten o hacer conciertos a los que no vaya la gente y tu carrera se termina. Hay buenos músicos y buenos artistas que no llegan al público y no pueden mantener su carrera.

-¿En el mundo de la música, por lo tanto, no es oro todo lo que reluce?

-Qué va. Lo normal es eso y te diré más, hay millones de artistas que se lo trabajan y no gustan a la gente.

-¿Qué queda del M Clan original?

-De nuestros inicios queda muy poco. Han pasado 24 años y nosotros no somos los mismos que hace dos décadas. Hemos ido aprendiendo nuestro oficio a base de tiempo, de grabar discos y de tocar en directo. Lo que puede quedar aún del principio es nuestra ilusión y el carácter que tenemos tanto Carlos Tarque como yo; eso sí, con el paso del tiempo lo hemos ido domándolo y encarándolo de forma más positiva y mejor canalizado.

-¿En qué punto está M Clan: en el que no necesita demostrar nada más o en el que hay que seguir luchando por sobrevivir en la música?

-Siempre hay que seguir demostrando que estás haciendo cosas interesantes, no puedes dormirte y pensar que ya eres un genio y todos tienen que rendirte pleitesía. Cada vez hay que hacer mejores canciones, escribiendo mejor, tocar mejor, dentro de nuestras limitaciones.

-Todo en esta vida tiene un punto de inflexión. ¿Cuál ha sido el de M Clan?

-Nosotros hemos tenido tres o cuatro puntos de inflexión importantes. El primero fue fichar por una compañía como Warner, que nos llevó a grabar a Estados Unidos nuestros primeros discos. Fue una apuesta importante para unos niños de Murcia. Luego, tuvimos otro punto de inflexión con Alejo Stivel, cuando sacamos nuestro disco 'Usar y tirar', con la canción 'Llamando a la tierra', que nos hizo saltar al gran público. Luego tuvimos muchos años de éxito de público generalista y luego con 'Memoria de un espantapájaros' decidimos hacer otro tipo de música más introspectiva, y ahora estamos en el punto de 'Delta', nuestro último disco que es un homenaje a la música americana.

-Este disco, 'Delta', trae a M Clan a Oviedo, a San Mateo.

-Del disco tocaremos tres o cuatro temas porque realmente las giras de verano, en la que se incluye San Mateo, son las de las canciones conocidas.

-¿Qué canción del repertorio nunca falta en un concierto?

-Hay varias: 'Carolina', 'Llamando a la tierra', 'Quédate a dormir', 'Maggie', vamos, las clásicas.