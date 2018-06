El Antiguo, Ventanielles y Ciudad Naranco concentran los edificios que precisan inspección La plaza del Fontán, en El Antiguo, tiene edificios que deberían pasar la inspección. / ALEX PIÑA El censo remitido al Principado suma 1.853 bloques anteriores a 1967 que deben pasar la nueva 'ITV' de los inmuebles JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Jueves, 28 junio 2018, 03:41

El pasado día 20, el Ayuntamiento de Oviedo trasladó a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales su negativa a controlar los expedientes del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) que, bajo decreto del Principado, los propietarios de inmuebles de más de 50 años de antigüedad tenían que presentar antes de hoy, que expiraba el plazo. Junto a la providencia, el departamento de Urbanismo municipal envió también un censo de 1.853 bloques de viviendas construidos en 1967 y con anterioridad. Aunque la obligación, para este año, solo recae en los edificios de antes de 1963.

Como ayer adelantó EL COMERCIO, el Consistorio se desentiende del proceso alegando falta de personal y ausencia de una norma municipal que regule los deberes de conservación. No iniciará trámites sancionadores contra los propietarios que no presenten los papeles de la llamada 'ITV' de los edificios.

De ese censo se desprende que los barrios con más edificios de 50 años o más son el casco histórico de la ciudad, el ensanche en torno al Campo de San Francisco y dos de las zonas de expansión que albergaron vivienda obrera mediado el siglo XX: Ventanielles y Ciudad Naranco. También Pumarín-Teatinos. Del siglo XIX quedan registrados unos 150 inmuebles y, como curiosidad, entre los más añejos se levantan viviendas de la década del 20 alrededor de la fábrica de armas de Trubia. En El Antiguo, los edificios que conforman la plaza del Fontán, Juan Botas y Arco de los Zapatos, se remontan a la década de 1800.

Desde el cambio de siglo hasta la guerra civil, se levantaron 200 nuevas edificaciones residenciales. El ensanche burgués presenta un buen número de edificios de esa época. La calle Uría tiene 20 edificios de entre 1900 y 1964. Toreno, Rosal, Santa Susana y Marqués de Santa Cruz suman otra treintena. También las calles Asturias, Marqués de Teverga, avenida de Galicia o Matemático Pedrayes, que suman una cincuentena de viviendas.

Superada la ronda interior -en General Elorza, Hermanos Pidal y avenida de Santander ascienden a 28 edificios-, en 1940 se registraron 58 viviendas: la mayoría de ellas en la calle Leitariegos donde se levantó la colonia Ceano. Al otro lado de la autopista y, en plena posguerra primero y en la década de los cincuenta, la construcción de edificios se empieza a contar por decenas. Ventanielles y el entorno de las dos Tenderinas presentan la mayoría de las construcciones obreras de la época.

180 entradas de la relación tienen nombre de río -Deva, Eo, Nalón, Narcea...-. Todas calles del barrio de Ventanielles. Tenderina Alta y Baja tienen 27 edificios susceptibles de pasar revisión. Avenida de Torrelavega otros 17. Cruzando la autopista, en Teatinos y Pumarín, las calles de los puerto -Tarna, Pontón y Pajares junto con el mencionado Leitariegos- o Bermúdez de Castro registran más de un centenar.

En Ciudad Naranco, la situación es parecida. La década de 1950 finaliza con 600 bloques más en la ciudad y la de los sesenta, hasta 1967 cuando acaba el registro, con otros tantos. Muchos de ellos en Menéndez Pelayo, Montes del Sueve o Gamonal. Fuertes Acevedo, por su parte, se levantó también en aquellos años orillando 25 bloques. La calle Argañosa presenta 23 y Gloria Fuertes, 12.

En la zona rural del concejo también hay edificios cuyos propietarios tendrán que contratar el servicio de arquitectos para pasar la inspección. Tudela Veguín, Olloniego y Trubia suman otro centenar de bloques que se levantaron antes de la década de los setenta. Todo, a expensas de la contestación que dé la consejería al Ayuntamiento, después de que este pidiera que le dote de recursos y personal para poder hacerse cargo de los trámites.

No obstante, para rechazar en primer lugar el control de las inspecciones, el servicio jurídico del Consistorio, en el expediente consultado por este medio, se refería a sus competencias en materia de Urbanismo y a los recursos que el Tribunal Constitucional aceptó para desmontar la ley estatal que, en principio, iba a regular la conservación de los edificios por parte de sus propietarios.

La semana pasada, durante una charla en el Colegio de Arquitectos de Asturias, el responsable de asesoramiento tecnológico, José Luis Pérez-Lozao advirtió «que aunque la administración no haya hecho sus deberes no significa que los propietarios no tengan que hacer el informe». Sin embargo no se preveía un escenario en el que un Ayuntamiento renunciara a asumir más trabajo del que tiene.