«Intentaremos que la obra del bulevar se inicie a final de año» Martes, 9 enero 2018, 01:18

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente anunció ayer muchos planes y varias obras, aunque parte de estas no están en el presupuesto. Son las incluidas en el proyecto cofinanciado por la UE, 'Conectando Oviedo', que, dijo, «iremos priorizando, porque siempre es más fácil justificar las obras». Con todo, admitió que las obras del bulevar no podrán comenzar antes de final de año. De momento, hay 526.000 euros presupuestados para el proyecto, que estará en tres meses, los estudios y la dirección de obra. Más dinero hay para la revisión del PGOU, en la que «empezaremos a trabajar ya». Hay partidas también para el proyecto del Campo San Francisco (220.000 euros) y varias más de presupuestos participativos. Lo que no hay son los «33,8 millones que tuvimos que pagar por Villa Magdalena».