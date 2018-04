El equipo de gobierno critica los olvidos del presupuesto del Estado para Oviedo El paso de Nicolás Soria, pendiente de ampliación. / A. PIÑA Somos reclama que el dinero para el estudio de alternativas del acceso Norte a Oviedo se destine a su apuesta por la vía de La Pixarra G. D. -R./D. L./R. A. OVIEDO. Jueves, 5 abril 2018, 03:43

Hacer presupuestos públicos no es fácil. Gastar dinero es muy rentable políticamente, pero esos caudales hay que rascárselos antes a los ciudadanos, lo que no es excesivamente popular. Luego, hay que decidir dónde y en qué se gastan y, a Oviedo, los números que presentó antes de ayer en el Congreso el Gobierno no le salen. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado «no hay ninguna novedad positiva», resumió ayer el alcalde, Wenceslao López, que admitió que «hay cosas que, a priori, parecen negativas».

El primer edil no se refería al estudio de los accesos para la falda del Naranco, el proyecto en ciernes como alternativa a la Ronda Norte y la mayor partida para la ciudad en las cuentas con un millón de euros, sino a su decepción con las cosas que no aparecen y que «ya comentamos con el ministro» de Fomento, como «el tema de los apeaderos que lleva ADIF, las barreras acústicas de Olloniego y los accesos por Nicolás Soria».

Una decepción compartida por IU, cuya portavoz, Cristina Pontón, añadió a la lista la pasarela peatonal en Santa Marina de Piedramuelle o más recursos «para el Prerrománico, porque medio millón de euros, aunque sea más que el año pasado, es insuficiente para el conjunto de edificios que tenemos y su estado de deterioro».

Ni PSOE ni IU cargaron contra el millón de euros para el estudio de accesos a la zona norte encargado por el Ministerio de Fomento. Pontón, todo lo más, lamentó que es un dinero «que no sabemos si va a llegar a algún lado, si va a servir para algo, si saldrá una alternativa viable» a la Ronda Norte a la que su formación se opone.

Somos Oviedo, en cambio, mostró directamente su malestar porque «nuevamente el Gobierno del PP falta al respeto a la ciudadanía de Oviedo», señaló su líder Ana Taboada. La concejala cargó contra el hecho de que «la partida más relevante, es una partida que tiene que ver con una petición de un grupo que no está en el arco municipal, ni siquiera tiene representación», por Foro Asturias. Calificó la proyección de gasto -16 millones de euros hasta 2021- de «humo», porque recordó «se estaba hablando de 96 millones de euros para hacer esa ronda». Taboada defendió que su grupo ha «planteado propuestas rápidas, eficaces y baratas, y desde luego ese millón de euros debería servir al menos para plantear la vía rápida de La Pixarra, entre otras cosas».

Solo Ciudadanos le vio el lado positivo a los presupuestos, aún echando en falta dinero para el desdoblamiento de Nicolás Soria. Su portavoz Luis Pacho celebró el compromiso de Fomento para buscar una solución a «los atascos y el tráfico que soportan a diario los vecinos de La Florida, Las Campas, Vallobín y Ciudad Naranco y el apoyo de la ópera en Oviedo y a la Catedral».

¿Y el PP? Silencio. El grupo municipal declinó hacer cualquier valoración sobre los proyectos del Estado para la ciudad, que dejó en manos de la dirección regional.