La investigación no encuentra indicios de agresión sexual en la joven de Oviedo

Calle La Regla de Oviedo, donde fue encontrada la joven. / Mario Rojas La mujer, que se encuentra en su casa tras ser examinada por un forense, fue encontrada dormida en la calle La Regla y dijo no recordar lo sucedido

La joven de 19 años que fue hallada dormida a las ocho de la mañana por la Policía Local en la calle La Regla, situada en El Antiguo, en Oviedo, no fue en principio agredida sexualmente, según la investigación. Hace unas horas, un forense la examinó y no encontró indicios de violación. Desde las dos de la tarde, la joven está en casa y mañana será llamada a declarar por la Policía Nacional, ya que hoy relató que no se acuerda de lo sucedido.

La voz de alerta sobre una posible agresión sexual la puso esta mañana el alcalde en la romería de El Cristo en el parque del Truébano. En medio de esta jornada festiva, Wenceslao López afirmó que la policía estaba investigando "una posible agresión sexual" que tuvo lugar durante la penúltima noche de las fiestas de San Mateo en El Antiguo. Asimismo, explicó que este hecho había "enturbiado unos festejos, pero es difícil impedir este tipo de actos".