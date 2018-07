El jefe de la Policía Local de Oviedo organizó una visita al sistema investigado por amaños De izquierda a derecha, José Manuel López; la edil de Seguridad de Fuenlabrada y su alcalde, Raquel López y Manuel Robles; el edil de Seguridad Ciudadana Ricardo Fernández y el jefe de la policía fuenlabreña, José Francisco Cano en la imagen de la visita para conocer la aplicación Gespol en enero de 2016. / E. C. El equipo de gobierno descartó finalmente hacerse con la solución técnica de Gespol para evitar privatizar el servicio GONZALO DÍAZ-RUBÍN Oviedo Jueves, 5 julio 2018, 02:45

«Hoy hemos recibido la visita de un amplio equipo de la Policía Local de Oviedo, encabezado por el concejal de Seguridad Ciudadana y el jefe de la Policía Local, interesados en conocer la gestión que desarrollamos». Ese es el texto inocente que acompaña la fotografía colgada por la Policía Local de Fuenlabrada en sus redes sociales. Madrid, 24 de enero de 2016. Hoy, después de que la UDEF tomase declaración al comisario principal de la capital del Principado, José Manuel López, en el marco de la 'operación Enredadera', parece más sospechoso. La visita fue organizada, según confirmaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana, por el jefe de la Policía Local y tenía como objetivo comprobar las bondades del sistema Gespol de gestión de sanciones. Y sí, Aplicaciones Gespol, una filial del Grupo Sacyr, es la empresa situada en el centro de la trama y de la que se sospecha que pagaba sobornos a cambio de conseguir clientes para su aplicación de gestión policial.

Las fechas tampoco parecen casuales. Coinciden con el final de la última prórroga del contrato de gestión del tráfico, que entonces prestaba Kapsch Trafficom Transportation tras comprar a la española Telvent, histórica adjudicataria del servicio en Oviedo. Fuentes de la Concejalía de Seguridad señalan que por esas mismas fechas el comisario principal trataba e insistía en que en el nuevo contrato se incluyese un servicio de gestión de sanciones. Argumentaba que la medida permitiría liberar para el servicio en la calle a agentes que estaban realizando tareas administrativas y que «era fundamental», según las mismas fuentes, para «el plan de modernización de la Policía Local».

El comisario defendía meter una aplicación de sanciones para sacar agentes a la calle

Durante la visita, la delegación municipal acudió también al congreso de seguridad Sicur, el más importante del sector, en Ifema, y donde se celebraba también una convención de Unijepol, Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local. Tampoco esto último parece casual hoy. Varios de los cargos directivos de la asociación figuran entre los 15 detenidos que pasarán a disposición judicial hasta mañana. Entre ellos, los jefes de policía de Alcobendas o Fuenlabrada, cuyo jefe de la Policía Local, José Francisco Cano, es secretario de Unijepol.

Jose Manuel López y otros mandos de policías locales asturianos constituyeron el año pasado Ajempol (Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local del Principado de Asturias-Unijepol Asturias), que está asociada a Unijepol y preside desde su fundación el propio jefe de la Policía Local de Oviedo.

Misterio Bilbomática

Los vínculos no acaban aquí. En Fuenlabrada, la UDEF investiga la adquisición de varios productos a Bilbomática, la misma empresa que 'colocó' el sistema Gespol en las PDA de la Policía Local de Oviedo en 2010, cuando era jefe del servicio, Agustín de Luis. La empresa fue adquirida en 2015 por Sacyr. De ese mismo año es el único rastro documental que ha encontrado el equipo de gobierno del contrato original, se trata del pago a la empresa de casi 9.000 euros por el mantenimiento de la aplicación. El contrato original o los pliegos de la licitación no han aparecido, confirmaron fuentes municipales.

La visita a Fuenlabrada y la extensa demostración de la aplicación Gespol convencieron a varios de los miembros de la delegación municipal, entre ellos subinspectores y técnicos, pero no fue la única que se estudió. También se visitó Getafe para conocer un producto similar, pero basado en la plataforma Aytos, al igual que la herrramienta FirmaDoc que emplea el Ayuntamiento y de uso muy común en la administración local. «Gustó menos», recuerda un agente que participó en aquel viaje.

Negativa política

Dio igual. El Ayuntamiento descartó incorporar al contrato de gestión del tráfico el servicio de gestión de sanciones como proponía e insistía el comisario para liberar a agentes del servicio de oficinas y sacarlos a la calle. No fue una decisión técnica, ni motivada por oscuras razones, fue, según explican desde la concejalía, por razones políticas. El nuevo equipo de gobierno que bregaba esos meses por recuperar la gestión pública del servicio de Recaudación no quería privatizar otro nuevo. Uno, además, sensible que bordea cuestiones como la protección de los datos personales o la potestad sancionadora reservada a los funcionarios públicos. «El alcalde estuvo de acuerdo», recordó ayer el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, a preguntas de este diario.

La UDEF recabó el martes información sobre varias de las empresas que podrían estar implicadas en la trama. Entre ellas Gespol, pero también se interesó por el anterior contrato de suministro de un sistema de visualización, de pantallas, para el Centro de Control de Tráfico del año 2012. Por él compitieron Telvent, entonces contratista del servicio frente a Bilbomática. También se interesaron por la compra de un radar pistola, por 30.000 euros en 2014, en relación al cual se registró una asesoría de la calle San Francisco.