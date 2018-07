El jefe de la Policía de Oviedo carecía de «competencia y conocimientos» para amañar contratos, asegura su defensa El jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López. / Mario Rojas «No hay que hablar de presunción de inocencia, sino de que es totalmente ajeno a la causa», recalcan los abogados de José Manuel López EFE Jueves, 5 julio 2018, 16:39

El jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, «no tiene competencia, ni conocimientos técnicos para hacer un pliego de prescripción técnica para amañar contratos», han declarado los abogados Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo, que han asumido su representación legal en la causa abierta por la 'Operación Enredadera'. Los letrados han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona que ordenó abrir diligencias de investigación, entre otros, al jefe de la Policía Local ovetense no ha acordado medida cautelar alguna contra él, por lo que continuará disfrutando sus vacaciones veraniegas, en lo que han calificado de «una situación de normalidad absoluta».

Su situación procesal es la de «investigado» y, de momento, a expensas del resultado que arrojen las averiguaciones que están llevando a cabo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, «no hay prueba alguna contra él, porque no hay que hablar de presunción de inocencia, sino de que es totalmente ajeno a la causa», han señalado los abogados del bufete De la Iglesia y Teijelo.

Aunque las actuaciones han sido declaradas secretas por el titular del juzgado y, por tanto, los letrados desconocen el contenido de las diligencias, sí han podido saber que el jefe de la Policía Local de Oviedo está siendo investigado por su presunta autoría en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos.

Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo, que asistieron a su representado en la declaración que efectuó ante los agentes policiales el pasado martes, han afirmado que el interrogatorio al que fue sometido ha venido a demostrar que no tenía relación alguna con el caso. «Le preguntaban por los expedientes de pacificación del tráfico y eso no hay en Oviedo. ¿Qué es la pacificación del tráfico?, un concepto que se puede dar en otros ayuntamientos investigados, pero no en Oviedo, o le interrogaban sobre la Diputación Provincial de Asturias, cuando Asturias no tiene Diputación, sino que es una autonomía uniprovincial; está claro que entraron como un elefante en una cacharrería», han ilustrado los abogados.

Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo han indicado que, en su opinión, se está buscando aplicar «una medida profiláctica de contratación de la administración local para meter miedo a alguien; una medida ejemplarizante, pero José Manuel López no tiene nada que ver» en la denominada «Operación Enredadera», han insistido.

A juicio de sus representantes legales, el jefe de la Policía Local no ha tenido intervención alguna en las contrataciones a empresas vinculadas con el amaño de contratos de la red semafórica y la instalación de radares, «al carecer de atribuciones, competencias y conocimientos técnicos y, por supuesto, no participaba en las mesas de contratación», han remarcado.