Jerusalén-Oviedo en un mes huyendo de la guerra Los soldados israelíes toman posiciones para tomar la zona histórica de Jerusalén en 1967 / E. C. Cuando en 1967 estalló el conflicto que concluyó con la ocupación de la zona histórica de Jerusalén por parte de Israel, Emilio Olávarri, magistral de la Catedral de Oviedo y profesor del Seminario, dirigía la Casa de Santiago M. F. ANTUÑA Domingo, 10 junio 2018, 15:46

Jerusalén, Damasco, Antioquía, Tarso, lago Burdur, Éfeso, mar de Mármara, Estambul, Filipus, Salónica, Delfos, Atenas, Corinto, Trípoli, Olimpia, Corfú, Brindisi, Roma, Carrara, Niza, Lourdes, Bayona, Bilbao y Oviedo. Total: 20 días en un Opel con matrícula de Jordania que acabaría aparcado a las puertas del Seminario de Oviedo hasta que tomó rumbo al desguace. La ruta, lejos de ser una locura turística o el viaje soñado de un mochilero ansioso de atestar el pasaporte de sellos, era una huida de la guerra: la de los Seis Días que enfrentó a Israel con una coalición de países árabes en 1967. Se cumplen estos días, de convulsión de nuevo en la siempre disputada Jerusalén, 51 años desde que el Ejército israelí ocupó la zona histórica de la ciudad tres veces santa, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí.

Comenzó un 5 de junio y tal día como hoy, 10, llegaba a su fin la contienda. Para entonces, un grupo de españoles, entre ellos tres asturianos, ya había emprendido una épica huida desde la Casa de Santiago, el Instituto Español Biblio Arqueológico, que entonces dirigía Emilio Olávarri (1929-2001). Había llegado este sacerdote a Asturias procedente de Navarra y desarrolló aquí su trayectoria vital, fue magistral de la Catedral de Oviedo, dio clases en el Seminario y dejó una huella imborrable en las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en todo Oriente Próximo. Petra, la ciudadela de Amán, la Ciudad Vieja de Jerusalén, Jerash o Aroer fueron algunos de los enclaves que excavó quien dirigía con mano diestra y un indudable don de gentes aquel lugar de encuentro situado al lado mismo de la puerta de Damasco, junto al 'check point' que separaba la parte Este, bajo el control entonces de Jordania, de la zona judía.

Ángel Arango, en la Catedral de Oviedo. / MARIO ROJAS

Por allí pasaron personalidades tan destacadas como Agatha Christie, que se alojaba en el cercano American Colony y acompañaba a su marido, el arqueólogo inglés Max Mallowan; por allí dibujó sin tregua el artista, y entonces seminarista José María Legazpi Gayol. O eminencias mundiales de la investigación como Kathleen Kenyon o Peter Parr. En la Casa de Santiago se hablaba de teología, de arqueología y se ejercía ese más difícil todavía de alcanzar equilibrios diplomáticos en un lugar donde la armonía es una utopía. Y allí llegó en 1963 Ángel Arango, entonces un joven de Candamo que con 20 años empezó a trabajar en el Seminario de Oviedo. Se ocupaba de la huerta, de los animales, de todo un poco. Y un buen día le dijo a don Emilio que le gustaría viajar a Tierra Santa, «que cómo no me llavaba pa'allá». No tardó mucho en llegar la invitación para ir a trabajar. También las dudas. Y el sí final. Con 10.000 pesetas y un billete de barco que fue a recoger a la calle Uría, tomó rumbo a Barcelona y de allí, a Beirut, en el 'Benicarló'. Un mes de navegación hacia lo desconocido que no habría de concluir en la capital libanesa. Aún faltaba llegar por carretera a Jerusalén, un lugar tan diferente como apabullante y apasionante.

No le fue difícil adaptarse. «El árabe entraba como la leche caliente, 'guaji', 'rasjis'», rememora hoy con la Catedral de Oviedo al fondo. «Yo hablaba palabra por palabra, lo suficiente para entenderme en la plaza», recuerda.Las carnicerías del zoco de la Ciudad Vieja de Jerusalén se le daban de miedo. No tenía problemas para hacerse con lo mejor, aunque el asunto del cerdo estuviera complicado.También llegó a entender el «sefardí» y a chapurrear el inglés.

Vivió días que son historia. Tuvo oportunidad de ver a Hussein de Jordania, que nunca perdonaba su visita anual a la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al Aqsa, y en una ocasión hasta coincidió con al rey Juan Carlos (entonces príncipe). La vida en la Casa de Santiago tenía alicientes. Era un ir y venir de gentes, de aquí y allá, de arqueólogos y religiosos, de materiales llegados desde las excavaciones y de mil debates. Hasta que llegó el día de cerrarla. Y «don Emilio», que así le sigue llamando Ángel Arango tantos años después, tuvo que pasar el trago más amargo de su vida: tomó la decisión de huir. «Llevaban ya días en la radio dando órdenes, 'si oyen 'ta, ta, ta', métanse en los sótanos'; 'si oyen esto otro, hay que ir a otro sitio'», rememora hoy Ángel, que dejó escrito en el diario que aún conserva que sus días en Oriente habían acabado ahí, con la guerra inminente.

El arqueólogo Juan Muñiz, en el libro homenaje a Emilio Olávarri y a Nassib Saliby que, en inglés y francés, se ha editado para reconocer su trabajo en Oriente Próximo y que se presenta el viernes (18 horas, acceso libre) en el salón de actos del convento de los Dominicos de Oviedo, lo cuenta así: «Emilio siempre lamentó aquella salida de la Casa de Santiago el 4 de junio de 1967 empujado por los aires de guerra que acechaban su Jerusalén. Cargó el único vehículo disponible con los enseres y los otros cuatro residentes en la Casa y así emprendió el largo viaje de regreso a Asturias que duró un mes. Dudó hasta el último momento, pero tomó la decisión correcta. A las pocas horas de abandonar el Instituto Bíblico español telefoneó a Jerusalén y ya le advirtieron de que en ese mismo momento las fuerzas de ocupación tenían brazos en alto y delante del edificio a sus vecinos de la Escuela Bíblica francesa».

Se refiere así a ese periplo rumbo a Oviedo y con parada en Bilbao, porque dos de los integrantes de la extraña expedición eran vascos: José Antonio Pagola y Carlos Aizpurúa. Con ellos, Ángel, Emilio y otro cura asturiano, José Tuñón, conocido como Pin.

El camino fue largo y tedioso pero también entretenido, sugerente, enriquecedor y educativo. Fueron parando en todas las excavaciones arqueológicas que hallaron a su paso. Olávarri, con el peso del cierre, aún siguió luchando desde la distancia por aquella casa en Nablus Road. Tiempo después, retomaría la actividad en otro emplazamiento y aún hoy sigue viva. Y mientras, aquel Opel le sirvió a don Emilio para esquivar las multas en Oviedo por aquello de la matrícula jordana. Confirmado y corroborado está que el coche llegó a Asturias tan recalentado que una maleta de plástico se quedó fundida en el fondo del maletero.