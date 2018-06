«Fuimos conejillo de indias para ver cómo atacar a la enseñanza concertada» José García, director del colegio Nazaret, en el aula de Primero de Educación Infantil. / MARIO ROJAS José García Lougedo, director pedagógico del colegio Nazaret CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 18 junio 2018, 02:42

José García Lougedo es gallego (Fonsagrada, Lugo, 1965), pero no se anda con medias tintas. Hace dos semanas el consejero de Educación, Genaro Alonso, anunció en la Junta General del Principado de Asturias que el colegio Nazaret recuperará este curso que viene las dos unidades de Infantil que mantenía hasta 2016. Una resolución de la administración les quitó una de las aulas argumentando que no llegaban a la ratio necesaria. Tras un periplo judicial en el que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como el Tribunal Supremo han dado la razón a este «colegio de barrio», su director quiere ver por escrito el compromiso.

-Parece que David venció a Goliat...

-Aún no tenemos nada por escrito ni constancia oficial, ni por medio de resolución de que vayamos a tenerlas. Sabemos que la voluntad del consejero es la negociación y está abierto a nuestras peticiones y que se va a resolver positivamente. También sé que tiene en su equipo gente que no está muy por la labor, por lo cuál hasta que no lo veamos por escrito, nosotros no lo damos por hecho.

-¿Tanto conflicto para llegar al mismo punto?

-Eso mismo nos preguntamos nosotros durante todo este tiempo. La verdad que fue angustioso, pasamos por dificultades y tuvimos mucho nervio sobre todo el año pasado. Llevamos dos años delicados. Tuvimos que recurrir judicialmente, nos concedieron siempre la razón tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias como el Supremo y aún así la ejecución de la sentencia tenemos que negociarla.

-¿Cómo resume este periplo judicial?

-De la sorpresa al estupor, del que aún no hemos salido, porque es increíble que a pesar de las sentencias todavía tuvieron reticencias, sobre todo el director general de Educación, Roberto Suárez Malagón.

-¿Por qué hay esas reticencias?

-Creo que el consejero sí mostró siempre un talante negociador, al menos así lo veo. No así otras personas a su mando como el director general que ya mencioné. Creo que es una cuestión política; es decir, mantienen una postura contra la enseñanza concertada que es incomprensible porque estamos respaldados por leyes, por la Constitución y aún así debieron de pensar que un colegio de barrio, como este, era el punto de partida para iniciar toda una serie de ataques que en este caso no les salió bien porque sabíamos que teníamos las de ganar. Eso sí, nos hicieron daño.

-¿En qué sentido?.

-El año pasado, por ejemplo, la matrícula de alumnos se resintió en parte por este proceso ya que un colegio en conflicto quizá no sea atractivo para los padres. En las matrículas de 3 años perdimos catorce alumnos. Este año casi llegamos al triple, llevamos treinta y tres solicitudes. La gente ya nos ve como un colegio en lucha que no cejó ante las dificultades.

-¿Cómo afectó al personal del centro?

-Nos sumió en una incertidumbre porque había gente que se podía ver afectada: si perdemos unidades, perdemos recursos y perdemos empleo. Por eso el comité de empresa siempre mantuvo una posición muy beligerante, porque estaban en juego puestos de trabajo. Se llegaron a perder horas y con ello siempre hay pérdida de empleo, no se tradujo en pérdida de empleo neto pero sí se redujeron jornadas completas a reducidas.

-Enfrentarse a un administración como el Principado, ¿les ha agotado do o les ha impulsado?

-El curso pasado fue muy duro, este año ya empezamos con buenas noticias con lo que la gente se fue animando, pero claro, trabajar con un claustro que se ve abocado a una serie de consecuencias e incertidumbre es muy difícil.

-¿Alguna vez barajaron la posibilidad de cerrar el colegio?

-No, nunca se nos pasó por la cabeza pero sí es verdad que un colegio que en sí mismo es de dos líneas, perder una te lleva a una situación muy delicada, nunca sabes qué va a pasar dentro de unos años.

-¿Cree que se hubiese podido evitar esta situación sin llegar a los tribunales?

-Pienso que ni siquiera teníamos que haber llegado a esta tesitura porque la consejería fue la que incumplió sus propias normas. Fue algo inaudito.

-Son unos de los centros con más recortes de Asturias. ¿Qué pasa con la enseñanza concertada?

-Creo que fuimos conejillos de indias para ver cómo respiraba el resto y en qué medida podían atacar a la concertada empezando por un centro como el nuestro. Igual nos vieron como un colegio de barrio no muy grande. Si esto les funcionaba irían a por otros.

-Su centro tiene además una peculiaridad: la gran cantidad de nacionalidades que alberga su alumnado.

-En el año 2004 empezamos a ver que llegaban al barrio muchas familias inmigrantes, sobre todo del sur de América. La comunidad ecuatoriana es la más numerosa. Fue un hecho creciente y elaboramos proyectos interculturales en base a ellos que fueron premiados por el Ministerio de Educación. Eso unido a que tenemos alumnos con necesidades especiales y socioculturales de todo tipo.

-El centro da mucha importancia a los idiomas y tienen su propia escuela.

-Sí que está abierto a todo el mundo. Empieza la matrícula en septiembre, se imparte inglés, francés y alemán en grupos muy reducidos para preparar a los alumnos en los distintos niveles dependiendo de la etapa. En Primaria se preparan para los exámenes de Trinity y en Secundaria para los de Cambridge. A final de curso, los examinadores vienen al centro. Las clases están abiertas también a adultos.

-Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¿El centro tiene programas de conciliación?

-Tenemos un campamento urbano que empieza justo cuando finalizan las clases y finaliza en julio. Está abierto también a niños de otros centros. Ofrecemos talleres de todo tipo, desde juegos, manualidades, actividades deportivas... De nueve a tres, con la posibilidad de comer en el centro o traer la comida de casa y con un precio muy asequible.

-¿Qué espera el Nazaret para el próximo curso?

-Normalidad. Trabajar con normalidad porque estamos comprometidos con muchos proyectos y queremos llevarlos a cabo. Por lo menos, tener la tranquilidad de saber que con los recursos de la administración, aunque escasos, podemos desarrollar nuestra labor con ilusión y con ganas por y para los niños, que es lo único que nos interesa.