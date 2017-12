El 14% de los jóvenes ovetenses robaría o vendería droga para mejorar su economía Presentación del informe. / PABLO LORENZANA El 60% aceptaría trabajar ilegalmente y el 27% asegura que no puede costearse servicios, medicamentos o necesidades no cubiertas por la Seguridad Social, según un estudio presentado hoy EFE Martes, 19 diciembre 2017, 16:40

Un estudio sobre la situación de los jóvenes ovetenses de entre 18 y 30 años ha concluido que un tercio considera que hoy en día está económicamente peor que en 2013, y que el 5 por ciento vive en situación de pobreza severa, por el 3,6 por ciento del resto de la región.

Este informe, elaborado por el Conseyu de la Mocedá d'Uvieu y la Asociación Luar, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y el Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, señala que un cuarto de la población joven ha reconocido haber tenido problemas de salud mental como ansiedad, depresión o trastornos alimentarios, y que un 27 por ciento no puede costearse servicios, medicamentos o necesidades no cubiertas por la Seguridad Social.

El informe concluye que la población joven está "muy segura" de lo que quiere: a la mayoría le gustaría estar independizada dentro del municipio, con un trabajo estable que le guste y no presenta muchas expectativas en relación a la pareja o la familia.

En el caso de que su situación económica no mejorase en un año, el 80,4 por ciento seguiría buscando trabajo, el 59,8 buscaría actividades laborales no declaradas, el 56,1 por ciento buscaría trabajo fuera de Asturias y el 44,9 por ciento fuera de España. Además, el 14% de ellos estaría dispuesto a vender droga o robar para mejorar su situación económica.

Por este motivo, la mitad de los jóvenes se han visto obligados a reducir su ocio, el 11,5 no participa de la oferta cultural de la ciudad, un diez por ciento no tiene ordenador propio y un 6 por ciento no puede permitirse comer carne, pescado o equivalente vegetariano al menos tres veces a la semana.

Además, los datos reflejan que los jóvenes ovetenses querrían vivir de manera independiente en la ciudad, pero que no se independizan porque no puede costeárselo, porque siguen estudiando o porque están ahorrando.

Según estos datos, la población joven ovetense se siente a gusto con sus relaciones personales, el 37,5 por ciento afirma que es importante tener pareja y el 75,1 por ciento querría tener hijos a lo largo de su vida.

En lo referente al Sistema Social y Político, la población joven se presenta como participativa y crítica, ya que el 90 por ciento considera que la sociedad "debe cambiar", la mitad afirma participar de dicho cambio y el 39,9 por ciento ha participado en acciones políticas dirigidas a este objetivo.

Sobre este asunto, el 65,2 por ciento se posiciona en contra de la monarquía y el 51,5 por ciento del capitalismo, mientras que el 86,7 por ciento está a favor de la democracia y el 86,6 por ciento de acoger a personas refugiadas.

Respecto al sistema educativo y la situación laboral, más de la mitad de la población joven se siente "sobrecualificada", el 46,8 por ciento ha declarado que sus estudios no están relacionados con el puesto de trabajo que está desempeñando, y el 40,3 por ciento desea encontrar un trabajo sin exigir condiciones específicas, ya que les valdría "cualquier cosa".

Los datos de exclusión social indican que el tres por ciento vive en exclusión severa, el 23,7 en exclusión moderada, frente al 18,5 por ciento de los jóvenes que consideran estar en integración social plena y el 54,7 por ciento que ha declarado estar en integración precaria.