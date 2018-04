Juan Carlos Álvarez, 'Kaco', campeón de hockey, premio Ponteín 2017 Juan Carlos Álvarez, 'Kaco', ayer en Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ Para el jugador, ya retirado, que ganó numerosos títulos en España y en Europa, es un galardón «que significa mucho para mí» D. LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 10 abril 2018, 03:40

El jugador de hockey sobre patines retirado Juan Carlos Álvarez Hernández, 'Kaco', ha sido galardonado con el premio a Ponteín del Año 2017, que entrega la Peña Deportiva y Cultural de esta localidad de San Claudio por trigésimo año consecutivo.

'Kaco' es una de las grandes figuras de este deporte en Asturias y uno de los más destacados porteros. Durante su etapa en el Liceo de La Coruña, logró numerosos títulos, como el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la Copa de la CERS (Confederación Europea de Roller Skating), la Copa del Rey y el Campeonato de la Liga. Además, según recuerda la directiva de la Peña Cultural y Deportiva de Ponteo, «jugó en los principales clubes de Asturias como el Cibeles, Santo Domingo, Areces y Oviedo Hockey. Lleva retirado desde hace doce años.

«Para mí significa mucho porque es un premio muy importante», declaró a este diario el deportista, al cual le emocionó especialmente «que después de haberlo dejado hace años, la gente del pueblo donde viví muchos años y ahora viven mis hijos me reconozca».

Aunque ya no resida en la localidad, 'Kaco' continúa «vinculado a San Claudio», con lo cual la distinción «es doblemente una satisfacción. Además me hace feliz porque mis hijos me puedan ver recoger un premio que dan padres o abuelos de sus amigos».

El campeón de hockey de patines destacó que este es un premio a su trayectoria deportiva: «Empecé a los 8 años y me retiré a los 35, y a nivel profesional estuve desde los 17 años. Cuando algo es a título individual el mérito es más importante; los galardones colectivos están muy bien porque son muchas horas de trabajo, pero este para mí es un reconocimiento muy especial». La sorprendió que se hayan acordado de él «después de haberlo dejado», cuando ya se es «una persona normal». «Es un privilegio, casi un premio a título póstumo», bromeó.

El galardonado recibirá el premio el próximo sábado a las 18 horas en el local de la Peña, en Ponteo. Algunos premiados anteriores fueron el artista plástico y profesor de la Escuela de Arte de Oviedo Ricardo Mojardín (2016) o la atleta Natalia Santa Bárbara (2015).