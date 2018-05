El juez deniega la suspensión cautelar del evento solicitada por los vecinos en el pleito abierto D. LUMBRERAS OVIEDO. Lunes, 21 mayo 2018, 02:02

La Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, que mantiene un procedimiento judicial contencioso-administrativo para demostrar la «ilegalidad» de la Preba de la Sidra, ha visto denegada por el juzgado su pretensión de suspender cautelarmente la celebración del evento de este año.

«El juez está pendiente de que demostremos la ilegalidad de la Preba. La medida cautelar no lo es todo y la planteamos dos días antes de la Preba porque no teníamos los informes del Ayuntamiento», explicó el presidente de la entidad, Germán Abad. Ahora, sin embargo, cuentan con documentos: «El informe de Vías y el informe de la Policía Local, que son negativos. Que la Policía diga que este no es el sitio adecuado para celebrar el evento es importante». Con todo, el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', que firmó la autorización final, aseguró que «el conjunto de los servicios municipales «informaron a favor» de la celebración.

Los vecinos de Gascona e Indalecio Prieto, calle perpendicular al Bulevar de la Sidra, ya aseguraron el año pasado que el evento se celebró a «costa de los vecinos». Así, denunciaron que durante las cuatro horas que duró el evento se les impidió el acceso con sus vehículos a los garajes y pidieron mover la Preba a una plaza abierta. La Asociación de Sidrerías de Gascona ya rechazó entonces cambiar de sitio el evento.