«En ningún momento se dijo que se ahorrase agua en el incendio de Uría» A. PIÑA El exjefe de bomberos defiende que hubo agua suficiente durante las labores de extinción y saca pecho de la actuación de los mandos ROSALÍA AGUDÍN Viernes, 9 marzo 2018, 16:44

“Se reconoce que tanto Eloy Palacio como Juan Carlos Fernández Granda ‘Cuni’ realizaron un trabajo heroico durante el incendio que destruyó el edificio 58 de la calle Uría. Sin embargo, estos dos bomberos desobedecieron la orden de los mandos de atacar el incendio desde el exterior”. Con estas palabras del letrado que defendió los intereses del Ayuntamiento y su compañía aseguradora, Miguel Vilchez, arrancó esta mañana el juicio en el que se determinará si el Consistorio tiene que pagar una indemnización a la familia de Palacio.

En un primer momento, parecía que las partes iban a llegar a un acuerdo. Los letrados negociaron durante más de media hora, pero la cantidad que la parte demandada estaba dispuesta a pagar estaba muy lejos de las expectativas de la familia. “Nosotros proponemos una indemnización de 397.807,964 euros, sin embargo ellos piden 600.000 euros”, añadió Vilchez. Ante esta situación, los ocho testigos fueron llamados uno por uno para prestar declaración.

El primero de ellos fue Juan Carlos Fernández ‘Granda’, el bombero que resultó herido durante el incendio. Indicó que en ningún momento le advirtieron que el edificio iba a colapsar y por esta razón se bajaron de la cesta: “Nosotros no nos anclamos porque no había riesgo de caída. Si desde arriba observo que a pie de calle hay arquitectos evaluando la situación y no me avisan de que el edificio va a colapsar, creo que la zona es segura”. Asimismo, volvió a reiterar que no hubo agua suficiente durante las labores de extinción

El por aquel entonces jefe de Bomberos, José Manuel Torres, defendió la actuación de los mandos y añadió que en “ningún momento se les dijo que ahorrasen agua”. De igual forma entró en una contradicción con el resto mandos del servicio afirmar que en el momento del derrumbe la persona que estaba al frente del servicio en la calle Uría era Luis Díaz Montes. Sin embargo, este agente afirmó que era Torres que estaba al frente del equipo.

Ahora la titular del Juzgado de lo Social número 2 deberá dictar sentencia