El juicio al exjefe de Gabinete de Caunedo se celebrará entre marzo y abril de 2019 Rodolfo Sánchez, llegando a los Juzgados. / ÁLEX PIÑA La Audiencia rechaza parte de las testificales pedidas por los acusados, que se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión por prevaricación y falsedad continuadas G. D. -R. OVIEDO. Martes, 10 julio 2018, 02:06

El juicio contra los cuatro acusados en el 'caso Modernización' -el exjefe de gabinete de Agustín Iglesias Caunedo, Rodolfo Sánchez; el responsable municipal de Informática, Ignacio Huerta y los responsables de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto- se celebrará a caballo entre marzo y abril del año que viene, según ha acordado la Sección Segunda de la Audiencia. Los dos primeros se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión, según pide que se les condene el Ministerio Fiscal por los delitos continuados de prevaricación y de falsedad documental. Mientras que para los responsables de la empresa, Fiscalía pide tres años de cárcel como cooperadores necesarios. Se da la circunstancia que Maximino Fernández fue condenado a un año y nueve meses de prisión en la sentencia del 'Caso Renedo' por cooperar en la operación de desvío de dinero público.

El tribunal que presidirá el magistrado Agustín Pedro Lobejón ha fijado para la celebración del juicio los días 26, 27 y 28 de marzo y 2, 3 y 4 de abril de 2019. Seis sesiones que tienen por objeto escuchar a las numerosos testigos y peritos pedidos por las partes. Sin embargo, no se oirán los testimonios del actual alcalde, Wenceslao López; la vicealcaldesa, Ana Taboada; los concejales de Cultura y Seguridad, Roberto Sánchez Ramos y Ricardo Fernández, y la responsable de comunicación de Alcaldía, Nidia Fernández, pedidos todos por la defensa de Rodolfo Sánchez, y que han sido rechazados por la sala por corresponder todos a hechos posteriores a los enjuiciados.

De los testimonios relevantes, destaca el del perito Antonio Bernardo Díaz, el profesional que contrató Foro Oviedo para examinar el expediente relativo a la contratación de personal para el área de Prensa utilizando presuntamente como pantalla a la empresa de Modernización, Asac Comunicaciones y cuyo informe concluye que los documentos se hicieron «en unidad de acto» y por la misma persona. Foro, tras el varapalo de las últimas elecciones, ya no figura como personado, dejando como única acusación particular a Somos Oviedo.

En cualquier caso, la Fiscalía ha sido bastante más dura, solicitando el doble de penas para los acusados que las solicitadas por la acusación particular. Según la fiscal Esperanza González, fue Rodolfo Sánchez quien «contrató de forma directa» a dos periodistas para que desarrollaran funciones «bajo su mando». Para ello, mantuvo, actuó junto con los dos empresarios de Asac Comunicaciones. «Para amparar dicha contratación e intentar justificar que no eran trabajadores del Ayuntamiento» se acudió a elaborar informes falsos «simulando así su inclusión en el expediente administrativo» con documentos «que fueron elaborados y firmados el mismo día pese a llevar fechas diferentes». Un documento que no aparecía en el expediente remitido al juzgado y que según la jefa de Interior del Consistorio, Julia Piñera, nadie había tramitado «ni había abierto expediente alguno».