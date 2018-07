«Nuestra labor no es repintar», explican las restauradoras de San Miguel de Lillo

Cómo se hicieron las pinturas murales de San Miguel de Lillo, qué les pasa y cómo se 'curan'. Son las preguntas más habituales a las que, desde ayer, se enfrenta el equipo de restauración de las pinturas de el monumento Prerrománico. Aunque comenzaron su trabajo en el mes de mayo, los visitantes pueden, desde ayer, conocer en vivo y en directo cómo los profesionales ejecutan este minucioso y laborioso trabajo, cuya recompensa podrá vislumbrarse dentro de dieciocho meses.

El programa de visitas guiadas 'Abierto por restauración' lo dice todo. Su nombre es una declaración de intenciones en toda regla: San Miguel de Lillo se abre al público para seguir la restauración. El objetivo es concienciar al visitante sobre la verdadera labor de un restaurador. «Es cualquier cosa menos ese señor que acaba pintando cosas de forma brillante. Nosotros somos un grupo de personas con más cabeza que manos», reivindica Natalia Díaz, restauradora y guía. «Eso que la gente interpreta como el poner bonito algo está muy alejado de la restauración real y por eso en estas visitas se da a conocer esto».

Ese «esto», que destaca Nuria Díaz, aparece en el interior de San Miguel de Lillo entre focos, ordenadores y andamios. Sobre esta estructura estaba ayer Berta Martínez, escalpelo en mano. Su función es eliminar las capas que hay sobre la pintura original para descubrir qué hay ahí. Para ello tendrá que destapar entre tres o siete capas, según la zona en la que se trabaje. «Hay restos de pinturas en toda la iglesia» señala Cristina Carrero, otra de las restauradoras que trabajan en el templo. Lo que se desconoce es en qué extensión y cuánto ocupan. «Ahora lo que nos interesa saber es qué hay materialmente, no iconográficamente», matiza.

La primera fase de los trabajos de restauración se centran en la documentación sobre el terreno, luego desvelar qué hay. Un trabajo milimétrico en el que curiosamente se utilizan materiales quirúrgicos como los bisturíes y muchas herramientas odontológicas, como los 'temidos' tornos. «No hay materiales específicos para restauración», explica Cristina Carrero. Esto es la anécdota, porque detrás hay un trabajo profesional para «restaurar lo que hay». Y aquí está la clave.

San Miguel de Lillo nunca será la Capilla Sixtina. «Nuestra labor no es repintar, ni reconstruir. Solo se conserva lo que hay». Y lo que hay no pinta bien. «El estado de las pinturas murales es realmente grave, están muy alteradas y tienen muchas patalogías severas», diagnostica Natalia Díaz. Ante este panorama la pregunta que se lanza es si se podrán recuperar. «Lo que hay se conserva para dejar el máximo posible del original. El cambio va a ser sorprendente».

Esa invitación es la que lanzó ayer Montse Aja, otra de las guías a los primeros grupos que visitaron las obras de restauración. «Dentro de año y medio volvéis». Porque lo que falta es conseguir un conjunto homogéneo pero con la máxima que guía a estos trabajos y que los restauradores no se cansan de repetir. «Lo que se pueda recuperar se hará lo que no, no se puede inventar».

Con todo, los visitantes quedaron gratamente sorprendidos. «La vista ha sido fantástica y aprendí que tenemos que valorar nuestro patrimonio», señaló Aurora Loreda tras la visita.

Hasta el mes de septiembre, en horario de mañana y tarde y de manera gratuita, se podrán visitar los trabajos en San Miguel de Lillo bajo cita previa en la web de abiertoporrestauracion2018.es.