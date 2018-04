Ladreda acusa al equipo de gobierno de negarse a responder a la oposición Ana Rivas sostiene que no se puede exigir un informe de los técnicos como respuesta a un ruego «para que arreglen un bache» G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 28 abril 2018, 03:58

El concejal del PP Fernando Fernández-Ladreda acusó ayer al equipo de gobierno de incumplir el reglamento y «secuestrar información» a la oposición. El edil detalló que de los 241 ruegos y preguntas formulados por los concejales de su grupo en la comisión plenaria de Urbanismo en los últimos 16 meses, 71 «están aún sin responder, algunos desde hace un año». Recordó que, según el reglamento de Pleno del Ayuntamiento, las preguntas pueden contestarse en la siguiente comisión si se realizan de manera oral, pero tienen que ser respondidas en la misma sesión si fueron presentadas por escrito con 48 horas de antelación.

Con ser grave la situación, Fernández-Ladreda denunció que en la penúltima sesión del órgano que preside la socialista Ana Rivas, esta les informó de que debido al colapso y falta de personal de los servicios municipales los ruegos y preguntas se enviarán al servicio correspondiente pero este «no emitirá un informe al respecto», salvo que la secretaría de la comisión o el propio servicio apreciase su necesidad. El edil insistió en que «no son preguntas que planteemos para colapsar los servicios, son cuestiones que nos piden los vecinos». Sin embargo, «ya no tenemos más informes. La transparencia, la legalidad y el cumplimiento de los derechos de los concejales les importan un pito», censuró.

La presidenta de la comisión, Ana Rivas, negó ayer que se hurte información, pero recalcó que, «en un ruego, no hay nada que contestar. Si mandan siete folios con fotos de baches que el servicio ya sabe que existen y ruegan su arreglo, no hay nada que contestar, salvo que tomamos nota de su ruego», expuso y recalcó que «las preguntas se contestan todas», aunque admitió que no todas en el plazo que marca el reglamento, sino «cuando se puede». La edil, además, criticó que los populares no dijeran nada en la comisión en la que planteó que no se contestaría con informes técnicos a los ruegos.