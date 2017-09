«¿Y cuándo lanzan los caramelos?» Nerea Sánchez, María Monteserín, Alba Blanco, Angélica González y Carmen Sánchez, en una terraza de la calle Uría. / FOTOS PABLO LORENZANA Grandes y pequeños disfrutaron del Día de América en Asturias a pie de calle y en un ambiente familiar CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:53

Nerea Sánchez solo tenía en mente una cosa en el desfile de ayer del Día de América de Asturias: los caramelos. Su preocupación no eran ni las carrozas ni las chirigotas ni las gaitas. ¿Qué es lo que esperas de este desfile? y esta pequeña contestó: «Caramelos, ¿cuándo los lanzan?». «Creo que te has equivocado de desfile», comentaron. Y sí, Nerea Sánchez se quedó sin caramelos, pero a cambio disfrutó del espectáculo en un sitio privilegiado. Una mesa de la terraza de una cafetería de la calle Uría que su abuela, Carmen Sánchez, supo guardar como oro en paño. «Me vine a las cuatro menos cuarto, después del trabajo, a comer y ya me quedé. Llamé a mi hija, a mis nietas y a sus amigas y aquí estamos disfrutando del desfile café en mano», explicó esta vecina de Oviedo. «Está muy bien», aseguró.

Esa sensación compartió también Mar Alonso. Ella también ejerció de abuela durante el pasacalles. Sus tres nietas, Ariana, Luna y Aramar no quisieron perderse la comitiva. «A mí me gustaría desfilar en una carroza vestida de princesa», aventuró Luna Díaz. Su deseo abrió boca. Sus primas Ariana y Aramar Díaz también se apuntaron a lo del desfile. Ambas preferirían hacerlo «caminando y con un vestido de fiesta de color azul», expusieron.

Del desfile disfrutaron y «mucho» sobre todo la abuela. A Mar Alonso le trajo muy buenos recuerdos.: «Es una tradición que me hace recordar mi infancia cuando me impresionaba al ver a la reina de América con su traje espectacular», rememoró. «Ahora la esencia permanece, pero ha cambiado bastante porque lo que desfilaba en aquellos tiempos hoy no tendría sentido», afirmó.

Como sentido tampoco tendría ver a la protagonista de 'Frozen', Elsa, en un desfile del Día de América en Asturias, pero a Inés Suárez es «lo que más me gustaría». Lo afirmó y reafirmó mientras esperaba sentada en el bordillo de la acera de la calle Independencia a que pasaran las carrozas. Junto a ella, una incondicional: Dorita Rodríguez que este año se «moría» por ver a las chirigotas de Cádiz. «Han acertado con ellos», aseguró Lorena Prieto mientras los aires de 'Cai' asomaban.