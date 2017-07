«El 'Liber' arroja luz sobre la historia de Oviedo, pero parece que no se quiere ver» Sanz, ayer en el Edificio Histórico. / PIÑA «Mientras Toledo estuvo en manos de los musulmanes, la ciudad era la 'Nueva Toledo', con el mayor número de reliquias de la cristiandad» | Josefa Sanz, Catedrática de Historia DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 14 julio 2017, 04:57

Josefa Sanz (Avilés, 1947) es catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas y cronista de la Villa del Adelantado. Además, es una experta en el 'Liber testamentorum' de la Catedral, sobre el cual dictó ayer una conferencia que acompaña a la exposición sobre él en el Edificio Histórico de la Universidad.

-Usted identificó en 1995 quiénes escribieron el códice.

-Cogí una serie de datos que estaban un poco oscuros, y quedó claro por qué se hace el libro, para qué y quiénes. Fue una defensa de la diócesis, cuando querían hacerla sufragánea de Toledo, para reivindicar sus derechos y depender directamente de Roma, ser exenta.

-¿Qué ventajas tenía ser exenta?

-No tener otra persona que diga lo que tienes que hacer, entre el papa y tú no hay escalón. Oviedo, mientras estuvo Toledo en manos de los musulmanes, se titula 'Nueva Toledo', es la capital de la cristiandad española. Toda esta defensa se la debemos al obispo don Pelayo (1101-1130). Empezó siendo un sencillo clérigo, luego canónigo y luego obispo. Empieza en tiempos del obispo Martín I, se conoce el Archivo de la Catedral porque es notario y crea este libro. Cuando lo hacen obispo sigue otra persona bajo su dirección. Tengo pruebas de peso.

-Pelayo tiene últimamente fama de manipulador.

-Se la echaron encima desde los años 50. Eso lo dicen historiadores, yo me muevo en los documentos antiguos. Soy la única que puede llamarlo falsificador, yo y mis colegas. Él se encontró que los documentos de los reyes asturianos estaban feos, en pergamino muy basto. ¿Cómo vas a presentar esto al papa? Cambia el envase, pero coge la parte auténtica.

-O sea que embelleció la historia, pero no la falsificó.

-Hice un trabajo para un congreso de falsificaciones, comparé documentos copiados en el 'Liber' y los originales. La diferencia es escasísima o nula. Se les ha llenado la boca de 'Pelayo falsario' porque queremos juzgar con nuestras leyes cosas que pasaron hace mucho tiempo. Si Pelayo es falsificador, hay un momento entre el siglo XI y XII en que Europa se llena de falsificadores. No lo son. Están creando libros de documentos. El de Oviedo es único en España y en Europa, es un cartulario-crónica donde hay una parte que es una reconstrucción histórica y luego se colocan los documentos. Es único en otra cosa, por las miniaturas. El obispo Pelayo y la segunda mano crean una estructura de libro única en el mundo. Para cada Rey se destina un cuadernillo, es como un libro por fascículos.

-¿Cómo se elaboró el 'Liber'?

-Muy deprisa, aquí en Oviedo. El propio obispo tenía personas para hacer pergaminos en Grado, en la zona de La Mata. Se hizo con tanta prisa que está mal depilada la piel de cordero, quedan pintinas negras. En el momento, se consigue que el papa Pascual II nos consiga lo que queríamos (la intención era presentárselo para defender la exención de la diócesis), el libro se queda en Oviedo y se copian donaciones de otras personas a la Catedral.

-¿Qué cuenta la crónica?

-Dos hechos. Con Alfonso II se va el Arca de las reliquias del Monsacro a Oviedo. En la miniatura está arrodillado delante del Arca. Oviedo justifica que tiene el mayor número de reliquias de toda la cristiandad. Segundo, el Arca consigue abrirla Alfonso VI en 1075 y se hace el recuento de las reliquias. Pelayo fundamenta el poder de la diócesis en Alfonso II, con aura de santo y Alfonso VI, que es el rey que da solidez a la Reconquista y llega hasta Toledo y ante el cual se abre el Arca, que sabe escoger. Luego hay un añadido con documentos de Urraca.

-¿El libro arroja luz sobre la historia temprana de la ciudad?

-Sí, pero parece que no se quiere ver. Lo desprecian por falsificador. Hay quien dice: no existe Oviedo hasta que no hay Fuero (lo da Alfonso VI). Antes, ¿cómo no iba a haber nada, si tenemos documentos de todo?. Si creemos las crónicas, ¿por qué no creemos el 'Liber'? Son prejuicios. Está hablando de la donación de Alfonso II, una conducción de aguas que es la fuente romana que se encontró en el museo de Bellas Artes.

-¿Qué le parece la exposición 'Testamentum' sobre el 'Liber'?

-Una cosa extraordinaria y muy buena que gente joven se interese por el tema, y maravilloso que el Vicerrectorado de Extensión acepte que estudiantes preparen y hagan una muestra en el Edificio Histórico. Animo a los estudiantes a que hagan estas cosas. Enhorabuena al equipo.