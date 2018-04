La libertad se aprende debatiéndola Los equipos de La Milagrosa y Codema en pleno debate de la categoría 2. / FOTOS: PABLO LORENZANA Alumnos de siete institutos y colegios asturianos discuten sobre el uso de los móviles DANIEL LUMBRERAS OVIEDO.' Jueves, 19 abril 2018, 03:32

¿El mal uso de las redes sociales y el móvil justifica los sistemas de control de los menores?'. Siete equipos de tercero y cuarto de la ESO de siete institutos y colegios asturianos (La Milagrosa, La Ería y La Corredoria, de Oviedo; Codema, de Gijón; Cristo del Socorro, de Luanco; Juan de Villanueva, de la Pola; y Aurelio Menéndez, de Ibias) defendieron que así debe ser, o lo contrario, en la final de la zona Oviedo de la I Liga de Debate Escolar de Asturias, que se celebró ayer en el Centro de Profesorado y Recursos, en Otero.

La mecánica fue sencilla: ante un jurado de tres profesoras, que dieron la victoria por puntos, se enfrentó un equipo a favor y otro en contra en relación al tema de controversia. En cada conjunto, primero se presentaron los argumentos; dos estudiantes refutaron a los contrarios; y por último, uno aportó las conclusiones, resumiendo el encuentro y barriendo para casa.

El primer debate enfrentó al colegio ovetense de La Milagrosa (en contra) con el Codema de Gijón (a favor). «Nuestros padres deberían depositar en nosotros la confianza necesaria», arguyeron los locales, que defendieron que si se educa a los niños sobre los riesgos de internet no hace falta limitárselo. Eso, y que los métodos de control «invaden la privacidad» del individuo. Los de la villa de Jovellanos recurrieron a estudios para afirmar que los usuarios compulsivos de las redes sociales son más propensos a desarrollar adicciones «al tabaco, las drogas y el alcohol» y adujeron los riegos que entrañan estas herramientas, como el ciberacoso, que han sufrido «el 6,9% de los adolescentes» y la pérdida de la intimidad: «No somos tan anónimos como creemos, las redes nunca olvidan».

¿Igualdad real?

Antes de que los mayores subieran al ruedo, lo hizo la categoría de primero y segundo de la ESO, que discutió sobre si la sociedad está cerca de lograr la igualdad real de género o no. Al IES de La Corredoria, que se midió con el Codema, le tocó defender que no es así con argumentos como la brecha salarial, la violencia de género o el reparto de las tareas domésticas. Y sacaron una lección. «He aprendido a expresar mis ideas delante de un público que no conozco», aseguró Olaya García.

Al final, la victoria se fue fuera. Entre los pequeños, se la llevó el Codema y entre los mayores, el victorioso fue el IES Cristo del Socorro (Luanco). Ambos competirán en la final regional en mayo.

Entre el público había un invitado especial: el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, quien aseguró a los chavales que «es muy importante adquirir capacidad argumental y agilidad mental para salir de situaciones imprevistas». En el parlamento, reconoció, «estamos perdiendo frescura y originalidad, hay que renovar el banquillo». Tras escuchar los debates comentó, satisfecho: «Es estupendo ver la capacidad de expresión que tienen».