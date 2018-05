Un libro para cada estado de ánimo Álex Núñez con la pequeña Olivia en brazos ante el mural de 'post it' donde dejó escrita su obra preferida. / FOTOS PABLO LORENZANA LibrOviedo ofrece obras variadas para encajar con los sentimientos de los lectores, que dejan sus preferencias en 'post it' CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 8 mayo 2018, 03:36

Hace años una conocida marca de refrescos puso de moda eso que hoy, los expertos en márketing, llaman publicidad emocional. Ofrecía bebida chispeante para los que aman, para los que ríen, para los que sueñan, para los locos, para los cuerdos. Seguro que lo recuerdan.

Entrar en LibrOviedo es lo más parecido a esa publicidad pero con la ventaja que dan los libros y las historias que esconden. En la plaza de Trascorrales hay un libro para cada estado de ánimo. Porque ¿qué sentido tiene que la escritora Rocío Carmena hable de 'Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón'? Porque lo que sucede tras un desengaño amoroso importa y mucho. O que se lo digan al protagonista de 'El hombre que se fue a Marte porque quería estar solo'. En qué o quién estaría pensando su autor, David. M. Barrett, para querer desaparecer más allá de la estratosfera.

Porque recorrer las quince librerías que conforman LibrOviedo no es un viaje estratosférico pero sí un desahogo. Incluso para las mamás que piden a gritos una tregua. Se la da Marga Durá con su 'Guía para madres rebeldes' porque ellas también necesitan rebelarse de vez en cuando, que es bueno y no hace daño a nadie. Sobre todo cuando tienen que dar respuesta a preguntas sobre '¿Por qué los dragones no usan chistera?'. Es la que lanzó Raquel Bonita y aún no ha encontrado contestación. La busca en los ojos de los pequeños que se acercan a este libro infantil.

Y todo porque lo que se escribe negro sobre blanco busca su alma gemela. Lo sabe bien Juan Ángel Moreno, colaborador de LibrOviedo. Tras un fin de semana donde la feria literaria carbayona ha tenido una acogida «muy buena» con éxito de presentaciones, talleres y actividades señala los flechazo de esta edición que cumple ya 25 años. «Este año gusta mucho 'Oviedo en la memoria'», cuenta. Se trata de la publicación editada por los organizadores de LibrOviedo, es un conjunto de ilustraciones de «la Vetusta de toda la vida», resume.

El público también deja sus pistas. Lo hace en forma de 'post it'. Quien quiera puede escribir en este papel adhesivo el nombre de su obra favorita y dejarla como recordatorio de su paso por LibrOviedo. De momento va ganando un clásico: 'Cien años de soledad' , del gran Gabriel García Márquez. Macondo nunca falla.