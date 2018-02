«Si nada más llegar hubiésemos tenido agua suficiente habríamos apagado el incendio, pero no la hubo» ÁLEX PIÑA La declaración de siete de los bomberos que participaron en el incendio de Uría cierra la primera parte del proceso para resolver las reclamaciones patrimoniales CECILIA PÉREZ Oviedo Jueves, 22 febrero 2018, 16:47

La primera parte de la comparecencia de los testigos que este jueves participan en el procedimiento para derimir si el Ayuntamiento de Oviedo tendrá que responder de la responsabilidad patrimonial derivada del incendio que destruyó el número 58 de la calle Uría y dañó el 25 de Melquiades Álvarez ha finalizado tras seis horas de testificales. En esta primera parte si hubo o no hubo agua suficiente aquel fatídico 7 de abril de 2016 fue el eje sobre el que giraron las preguntas de los abogados a los siete bomberos que comparecieron.

El primero de ellos fue el subinspector del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Juan Puente. Él fue uno de los mandos del operativo encargado de las labores de extinción de aquel fatídico día en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio y resultó herido Juan Carlos Fernández Granda, 'Cuni'.

En su comparecencia volvió a reiterar que hubo «agua suficiente», versión que chocó de pleno con la ofrecida por uno de los bomberos que participó de lleno en las labores de extinción y que prefirió mantener el anonimato. «Si nada más llegar hubiéramos metido agua a dolor hubiéramos apagado el incendio pero hay que tener agua y no la hubo», dijo. Esta cuestión es clave porque de ella dependerá la resolución de esta testifical sobre si el Ayuntamiento tuvo alguna responsabilidad. Hay que recordar que la Red de hidrantes no funcionó en Uría el día del incendio lo que hizo que las mangueras de los bomberos tuviesen que engancharse a bocas de riego con escasa presión para apagar un fuego de las dimensiones que alcanzó. «Nosotros no teníamos orden alguna para revisar los hidrantes. Se puede hacer pero no es nuestra obligación», declaró el bombero.